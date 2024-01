Israel Adesanya lapidó a Sean Strickland por sus palabras

Israel Adesanya comprende la intensidad que puede alcanzar cuando se involucra en una pelea con Sean Strickland. En los días previos a su enfrentamiento en septiembre pasado, el estadounidense desató una serie de ataques personales dirigidos al africano para promocionar la pelea. Ahora, a días de defender su título por primera vez ante Dricus Du Plesis, recibió lapidarias palabras por parte de "The Last Stylebender".

Al comienzo, Israel sostuvo: "Escuché que Sean se enfadó. Vi la pelea y pensé ‘eso está fuera de lugar’, pero claro, él puede hacerlo pero no puede soportarlo. Mira, todos tenemos nuestro propio código y todos hacemos lo que tenemos que hacer para ganar. Algunas personas hacen cualquier cosa para ganar, incluso si es inventar mentiras, si es sacar las cosas de contexto, si es perseguir a un ser querido, cualquier cosa para obtener la victoria".

"Algunas personas toman esteroides para ganar. Harán cualquier cosa para ganar. Pero algunas personas tienen un código. Cuando se trata de crear una pelea o lo que sea, tengo un código en el que no me rebajaré a ciertos niveles, pero a veces los códigos se pueden romper o reescribir. Todo esto con él llorando, ¿sabes qué es gracioso? Cuando retrocedes el clip y él está llorando en la jaula, yo dije 'deja de llorar como una perra' y él me abraza", reveló Adesanya.

Conclusión de Adesanya

"Estoy bromeando, obviamente, pero es algo irónico. Yo estaba como "deja de llorar como un niño porque se está burlando de mí "es un chico de soja" y esto y aquello. Es simplemente divertido. Me parece curioso cómo puede servirlo pero no puede soportarlo. Eso es muy revelador para mí. Dricus es falso. Lo diré de esta manera, es falso ante la cámara. Es una persona real. Un verdadero negro pero es falso cuando se encienden las cámaras", comentó.

Para cerrar, Israel Adesanya resolvió: "Cuando lo conoces en persona, es real. Dricus va a intentar luchar con él. Levántate al principio, haz su ritmo fuera de ritmo, todo eso. Es posible que Sean lo golpee en el primer asalto y luego tenga que cambiar a la lucha porque el jab de Sean está subestimado. Nunca lo subestimé pero está subestimado y lo descubrí. No me tomó mucho tiempo darme cuenta después de la pelea. En la pelea, tenía otras cosas sucediendo que no podía resolver, estaba preocupado por otras cosas que tenían que ver conmigo, no con él".