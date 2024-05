Luego que DIARIO HUARPE publicara la opinión de vecinos de Iglesia, quienes consideran que el impacto de dos décadas de inversión minera no les brindó sustentabilidad ni equidad social, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez, expresó que “Iglesia no es Dubai, porque no hay gente como Dubai”. El referente de la industria indicó también que existen “culpas compartidas” con la política, ya que las “empresas no tienen la potestad de controlar”.

Martínez no dudó ante la pregunta de quién tiene la responsabilidad de que “Iglesia no es Dubai” y afirmó que “a las empresas mineras no les corresponde ejercer la potestad de conocer cómo se invierten los miles de cientos de millones de dólares que dejó la industria en Iglesia. Eso le corresponde al Gobierno, al Tribunal de Cuentas y a todos los órganos de control que deben controlar la eficiencia para que no se malgaste”.

Publicidad

La defensa de la minería en Iglesia y en la provincia, en general, continuó por parte del presidente de la Cámara Minera al expresar que, “seguro que de 100 sanjuaninos, habrá dos o tres que estén impacientes, pero a mí me toca decir que son muchos millones de dólares los que se invirtieron”.

Respecto a la opinión de los vecinos de Las Flores, Bella Vista, Villa Iglesia, Tudcum, Rodeo y Angualasto, que recabó DIARIO HUARPE, dónde expresaron sentir que en sus pueblos hay necesidades básicas insatisfechas, como son, viviendas, agua potable, salud y transporte a pesar de las décadas de minería, Martínez discrepó con estos dichos y expresó que “muchos de esos fondos los utilizó el municipio para distintas obras y mucho más invirtieron las empresas en fondos fiduciarios para permitir la mejora del riego, desarrollo social de distinta índole, hospitales, entre otros”.

Incluso contó que “tuvimos una reunión en el departamento con 200 personas y si bien hubo críticas por cómo y dónde se invirtieron los montos de la minería, nadie planteó que la actividad no sea positiva para el departamento”.

Cómo impactará el RIGI en la actividad minera de San Juan

Con el voto de los seis legisladores nacionales de San Juan, el articulo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado y la industria minera celebró que haya obtenido dicho apoyo. Una de las voces que lo expresó fue la del propio Martínez, quien dijo que esto permitirá “darle seguridad a las inversiones que hace años están esperando que exista la seguridad que se perdió en estos tiempos. El RIGI permitirá reafirmar lo logrado en el año 1993 que generó que Argentina, y San Juan en particular, se convierta en un destino positivo para que los inversores coloquen miles de millones de dólares. Esto logrará bajar la base tributaria que creció en los últimos tiempos y que frenaba las inversiones”.

Publicidad

El presidente de la Cámara Minera afirmó también que “esto permitirá constituir una nueva etapa de crecimiento, pero no tenemos que soslayar que todo este tiempo se trabajó para que en esta oportunidad pueda concretarse y que los proyectos se pongan en marcha. Desde hace años hay un esquema de desarrollo que esperaban estas normas para concretarlo”.

Por último, Martínez afirmó que “esperemos que este año ya impacten los beneficios impositivos del RIGI, pero de igual modo estamos esperando que pase el Senado para conocer mejor la perspectiva. Por supuesto que lo ideal es que rápidamente se consolide y acentúe la inversión que se está esperando, principalmente la del cobre”.