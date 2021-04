Jáchal BC cayó pero sigue liderando la zona Cuyo

En la noche del domingo de Pascuas, Jáchal Básquetbol Club jugó en condición de visitante en el estadio Caldera Verde en la Rioja, por la 7ª fecha de la División Cuyo del TFB, Torneo Federal de Básquetbol y que los tiene a los jachalleros como único representante sanjuanino, auspiciados por el Gobierno de San Juan.

Luego de seis fechas, Jáchal BC mantenía la condición de invicto y puntero en solitario, pero el partido de anoche no le fue favorable, cayendo con Facundo por 89 a 79, perdiendo la condición de invicto, pero no la de puntero, donde mantiene la ventaja de dos puntos con sus escoltas. Desde el inicio el partido le fue esquivo, cayendo en el primer y segundo cuarto por 27 a 19 y 46 a 39 respectivamente. A presión sanjuanina llegó en el tercer cuarto donde el equipo que conduce Lisandro Salles llegó a ponerse a 3 puntos con un 53 a 50 que anticipaba una remontada que lamentablemente no llegó. Los locales cerraron el tercer cuarto con una ventaja de 11 puntos para un 68 a 57, que fue indescontable, ya que el encuentro finalizó con una ventaja de 10 puntos para los riojanos.

En el equipo sanjuanino comandó la ofensiva Ismael Sarruf con 25 puntos, escoltado por Marcelo Piuma con 15, Marco Bosch con 13, Fabricio Cabañas con 10 y Sebastián Perusia con 9 unidades. En el elenco local el goleador fue Matías Vergara con 25 puntos.

La derrota no trajo consecuencias en la tabla de posiciones ya que Jáchal BC, gracias a sus victorias consecutivas, acumula 13 puntos, contra los 11 que suman sus escoltas, Amancay, Riojano y La Rioja Basket. Facundo se prende con 10 puntos, mientras que Banco Rioja ya no tiene chances con sus 7 puntos.

La 8ª fecha comenzará este sábado 10 de Abril y Jáchal Básquetbol Club vuelve a ser local en el estadio Papa Francisco. En el partido adelantado de la zona, a las 21, recibirá la visita de Club Riojano, uno de sus escoltas. El resto de la fecha se jugará el domingo 11, con La Rioja Basket vs Amancay y facundo vs Banco Rioja.