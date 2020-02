Jáchal sigue en la punta y San Juan no pudo romper la racha negativa

Durante este fin de semana los equipos sanjuaninos que nos representan en el Torneo Federal recibieron una nueva fecha como locales, ambos se enfrentaron a Ferro Carril Oeste de General Pico. Jáchal B.C se quedó con el triunfo en el estadio Papa Francisco, en tanto que San Juan Básquet no pudo quebrar la mala racha en el Sporting Club.

El pasado Domingo el Expreso del Norte se quedó con un partido clave ante Ferro Carril Oeste de La Pampa, el conjunto de General Pico venía de ganarle a SJB. No obstante el combinado local rompió con la buena gira que traía la visita. En un cotejo parejo, apasionante y con mucho roce los conducidos por Claudio Manrique pudieron sacar el partido. En una verdadera fiesta deportiva los equipos fueron punto a punto escalando el marcador, pero los locales supieron mantener el ritmo y lograron cerrar el partido 97-90 a su favor.

El máximo anotador de JBC fue Marcelo Piuma, el pívot foráneo que acostumbra a dominar el poste bajo, marcando esta vez 22 puntos. Por otro lado quien sufrió el roce y la intensidad de juego fue, Pedro Amoros quién debió salir del juego por una lesión en su hombro derecho. Otro de los jugadores que se encontrará alejado de las canchas es el joven Ismael Sarruf quien se volvió a resentir de su lesión en la rodilla. Pese a las bajas de Manrique, el combinado jachallero demostró porque está jugando Torneo Federal, sus jugadores muestran su alta jerarquía y cada vez se afianzan más en lo alto de la tabla para poder llegar a la reclasificación de la Conferencia.

En cuanto a San Juan Básquet, los conducidos por Sapochnik recibieron al mismo conjunto de General Pico. El equipo capitalino no hizo una buena presentación ante el combinado visitante. En un encuentro que se tornó monótono ante el buen juego de la visita y el abultado score que se vio en contra de SJB. Los conducidos por Gustavo Sapochnik tuvieron buenos momentos de juego durante el último periodo de juego, no obstante no pudieron quebrar con la defensa propuesta por Pablo Sánchez y la visita nunca desaprovechó los errores de los dueños de casa. Finalmente los dos puntos se fueron con Ferro, con un marcador que se cerró en 81-57 a favor de la visita.

Próximas Fechas:

Viernes 14/02 21:30

All Boys vs Jáchal Báquetbol Club

Estadio: José Regazzoli

Domingo 16/02 21:00

CAJU Alpachiri vs Jáchal B.C

Estadio: Socios Fundadores

Viernes 21/02 21:30

Ferro Carril Oeste vs San Juan Básquet

Estadio: Coloso Barrio de Talleres

Domingo 23/02 21:30

Pico Football Club vs San Juan Básquet

Estadio: Parque Ángel Larrea