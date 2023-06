Jack Grealish y las críticas por sus festejos: "El mejor fin de semana de mi vida"

Luego de los festejos virales de Jack Grealish, hubo todo tipo de comentarios en su contra. Debido a las críticas recibidas tras la consagración del Manchester City en la UEFA Champions League, el atacante de los "Ciudadanos" decidió responder. De esa forma, no se guardó nada y, en declaraciones con la cadena radial británica talkSPORT, no se mostró arrepentido en lo absoluto por las postales difundidas.

"El fin de semana pasado fue el mejor de mi vida. Todavía estoy intentando asimilarlo. Estuve en un nivel tan alto la última semana. Me siento bien. Entrené el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo y me sentí bien. No me molestan. Había hecho algo que se hace una vez en la vida", fue lo que comenzó diciendo Grealish, muy feliz por el logro y más que conforme con sus festejos.

Luego, Jack afirmó: "La última vez que se hizo... No sé cuándo lo hizo el Manchester United, pero hace siglos que no se hace. ¿Por qué no celebrarlo así? Todo el mundo estaba conmigo. No estaba solo, saliendo con mis amigos. Estaba con todo el equipo. Disfrutamos el sábado, el domingo y el lunes. Pasé el mejor fin de semana de mi vida. Acababa de ganar la Liga de Campeones y estaba muy emocionado".

"Probablemente estaba en el mayor subidón emocional de mi vida. El entrenador no me lo dijo, pero yo sabía que no jugaría el viernes. Mi prioridad absoluta es Inglaterra. Por eso estuve en la concentración el martes por la noche. Obviamente he pasado un buen fin de semana, ha sido el mejor de mi vida. Hoy he jugado y me he sentido bien. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá gente criticándote. Es parte de la vida", sentenció.

Jack Grealish y las fiestas

Ante lo ocurrido, Tyrone Mings, excompañero del "citizen" en Aston Villa, dejó más palabras al respecto: "Una noche de fiesta con Jack Grealish es extremadamente salvaje. Me he encontrado con él en vacaciones en el pasado, pero nunca me he puesto en la posición en la que he salido con él. Lo he visto en acción en el extranjero y muchas, muchas veces en este país y es impresionante".