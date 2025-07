Este lunes 28 de julio comenzaron las batallas en La Voz Argentina, la etapa donde los participantes del mismo equipo se enfrentan para ser elegidos por su coach. En la primera noche, Jaime Muñoz, boxeador y cantante, avanzó una instancia más en el reality tras ganar el duelo. En la reciente emisión, Muñoz y su compañera de equipo, Bianca Calabrese, interpretaron juntos el tema “Razón de vivir”, original de Víctor Heredia.

Tras la presentación, las devoluciones destacaron la performance de ambos participantes. Soledad comentó: “Crece con su guitarra, es al revés de lo que sucede con otras personas. No puedo dejar de inclinarme por Jaime por todo”.

Publicidad

Por su parte, Lali señaló: “Yo esperaba muchísimo más de los dos, son dos cantantes muy hermosos y especiales, hay algo que no puede no suceder y es que no se me pare ni un pelo y sentí que quedó ahí. A Jaime lo vi más cómodo, en su zona de confort. Esta batalla la ganó Jaime”.

Jaime Muñoz manifestó sorpresa y agradecimiento hacia su familia por el apoyo recibido en esta etapa del concurso. Con esta elección, el joven sanjuanino continúa en carrera y representa a la provincia en uno de los programas musicales más vistos del país.

Publicidad

En los próximos días, se presentarán otros sanjuaninos que pasaron las audiciones de La Voz Argentina: William Heredia (Team Soledad), Walter Vilches (Team Miranda!), Mateo Pintor (Team Luck Ra) y Eduardo Desimone (Team Luck Ra). Estos artistas representarán a San Juan en la etapa de Batallas, donde competirán para avanzar a las siguientes instancias del certamen.

Cada equipo contará con la colaboración de un “co-coach” que los apoyará en esta fase. Entre los asesores invitados se destacan Dillom, Valeria Lynch, Yami Safdie y La Joaqui. Además, se implementará la modalidad de Batallas Abiertas, que permite a los coaches avanzar con ambos participantes si consideran que lo merecen, aunque en otra batalla deberán eliminar a dos concursantes.