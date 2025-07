Team Luck Ra: tiene como co-equiper a La Joaqui, su colega y pareja. Con ellos trabajarán dos sanjuaninos: Mateo Pintor y Edu Desimone. Mateo hizo girar todas las sillas con la tonada "Febrero en San Luis". Miranda! bloqueó a La Sole, pero al final Mateo se quedó con Luck Ra. Por su parte, Edu Desimone, quien no quedó en el casting local pero sí en Tucumán, agitó la escena al ritmo de "Ocho Cuarenta" de Rodrigo y obtuvo el pulgar arriba de Luck Ra, Lali y La Sole.