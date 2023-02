Jake Paul amenazó a Tommy Fury y predijo cómo lo vencerá

Antes de la pelea entre ambos, Jake Paul dialogó con la prensa y amenazó públicamente a Tommy Fury. El youtuber norteamericano advirtió al boxeador británico, hermanastro del mítico Tyson Fury. Ambos se cruzarán en el cuadrilátero el 26 de febrero en Diriyah, Arabia Saudita. En conferencia de prensa, el reconocido influencer no se guardó nada y soltó fuertes palabras para su próximo rival.

"Estoy acostumbrado a su comportamiento en este momento. No es profesional, es un flaco, no es un hombre de negocios serio, no es un boxeador serio y voy a demostrarlo. Va a tener que pagar por todas las veces que se retiró, todos los empresarios a los que jodió, es una falta de respeto. Son algunos de los nombres más importantes del boxeo, algunos de los promotores más grandes del mundo, algunas de las personas más influyentes del mundo, uno de los países más grandes del mundo, y él no quiere aparecer por un 'asunto privado'", comenzó diciendo Paul.

"Fresco. Todos tenemos asuntos privados. Cuando te registras para hacer algo y te comprometes, de eso debería tratarse y me muestra que está asustado porque dijo que no necesitaba entrenar para esta pelea. 'Oh, puedo pelear contra Jake Paul y ni siquiera tengo que entrenar'. Mientras tanto, su excusa primero fue que tenía que entrenar extra para esta pelea y ahora aparentemente es un asunto privado. Son cosas típicas de Fury: amo a Tyson, pero me refiero al papá y a Tommy, es típico para ellos", indicó luego Jake.

Fuerte advertencia de Jake Paul

Además, el púgil estadounidense acotó: "Tres o cuatro rondas. El chico nunca ha sido probado. Nunca ha estado en una pelea dura. Su récord combinado de oponentes es de 20 victorias, 200 cien pérdidas. Nunca ha estado en ocho rondas, nunca ha estado allí con un perro, y tengo algo que probar. Tengo dos astillas en mi hombro. La gente dice que tengo un chip en mi hombro, tengo dos de ellos. Creo que hay mucha presión sobre él. Él nunca ha sido un evento principal".

"Nunca ha peleado ocho asaltos. Nunca ha peleado con alguien como yo. Nunca ha hecho tantos medios, tanta atención, tanta charla basura. Así que la presión va a llegar a él. Acaba de tener un hijo. Esta es realmente su única oportunidad de convertirse en algo. Después de esto, vuelve a lo que sea que haga el niño. Lo voy a noquear, en cuatro asaltos o menos. Apueste la casa a ello. Pon tu hipoteca en él. Normalmente, construyo a mis oponentes, pero esto es difícil. No sé, solo digo la verdad y la gente lo va a ver. No sé, se van a quedar asombrados, supongo", sentenció Jake Paul.