Jake Paul, entre el debut en las MMA y su posible "masiva" pelea de boxeo

En las últimas horas, Jake Paul adelantó lo que puede pasar en su futuro deportivo a continuación. El reconocido boxeador tiene grandes objetivos por delante. De esa forma, reconoció qué piensa hacer en los próximos meses. Mientras dialogaba con el comentarista Sean O'Connell en la transmisión de PFL 2 del viernes pasado, el youtuber se burló de cuándo podría suceder su debut en MMA.

"Parece finales de 2023, tal vez principios de 2024. Pero estoy muy emocionado. Incluso solo mirar (las peleas de PFL 2) me tiene emocionado. He estado entrenando un poco de jiu-jitsu y volviendo a mis raíces de lucha libre. Crecí luchando en Ohio, División I, tengo esa experiencia. Así que realmente solo tengo que concentrarme en aprender las patadas. Necesito alrededor de un año más o menos, y luego estaré listo", reconoció Jake.

Además, Paul indicó: "Emocionado de hacerlo con la PFL, y con suerte podemos asegurar un gran nombre. Quiero desafiarme a mí mismo. La gente piensa que estoy loco, y lo estoy, pero me gusta hacer las cosas de manera diferente. Desde el comienzo de todo esto del 'boxeo de influencers', siempre he dicho que quería hacer MMA. Entonces, para mí, estoy emocionado de hacerlo y de hacerlo con el PFL".

"Estoy revisando el tablero de dibujo, volviendo a lo básico, cambiando algunas cosas con mi equipo, y estamos evaluando con quién voy a pelear a continuación. Hay algunos nombres realmente importantes por ahí. Estamos hablando con múltiples equipos diferentes, tratando de hacer otra pelea masiva. Así que estén atentos y espero que escuchen un anuncio mío pronto", sentenció Jake Paul.

Otras palabras de Jake Paul

"Ya he irrumpido en el boxeo, y ahora es el momento de irrumpir en las MMA. Sé que este es un deporte tan difícil, y no va a ser fácil, pero si pude hacerlo en el boxeo, podría hacerlo en MMA. Estoy tan dedicado a esto que le ofrecí a Nate Díaz un acuerdo de dos peleas. Primero boxeamos. Luego, seis meses después, luchamos en MMA, en la jaula inteligente de PFL y lo ponemos todo en juego. Si eso no son pelotas, entonces no sé qué es. Nate Díaz, estoy dispuesto a luchar contra ti en tu maldito deporte. Es un trato de dos peleas. Hagámoslo realidad", había dicho el youtuber cuando firmó con la compañía.