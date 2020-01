James logro un "triple doble" y los Lakers superaron a un debilitado Brooklyn

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El alero LeBron James, el jugador más desequilibrante de la liga, sumó anoche un triple doble y comandó a Los Angeles Lakers (36-9), líder de la Conferencia Oeste, al triunfo frente a Brooklyn Nets (18-25) por 128 a 113, como visita, en otra jornada de la NBA.



James, que antes de comenzar el partido sabía que los aficionados lo eligieron de nuevo como el más votado para la 69na. edición del Partido de las Estrellas, consiguió su décimo triple-doble de la temporada al sumar 27 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.



Los 27 puntos lo pusieron a James a 18 de superar en el tercer lugar de la lista de máximos goleadores de Lakers de todos los tiempos a Kobe Bryant, sumando 33.626 puntos.



Junto a James, el ala-pivote Anthony Davis, quien también estará en el cinco titular de la Conferencia Oeste, respondió con un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes, mientras que el pivote Dwight Howard también aportó un doble-doble de 12 tantos y 12 rebotes.



Los Nets contaron con el base estrella Kyrie Irving, quien anotó 20 puntos, pero no pudieron aguantar el ritmo de juego de los Lakers.



El alero Taurean Prince anotó 18 puntos y el escolta-alero Caris LeVert llegó a los 16, aunque no alcanzaron para ayudar a los Nets, que acabaron con 21 triples.



Otros resultados de anoche: Portland Trail Blazers 125-Dallas Mavericks 133 y Cleveland Cavaliers 112-Washington Wizards 124.



Hoy jugarán: Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, Detroit Pistons-Memphis Grizzlies, Orlando Magic-Boston Celtics, New York Knicks-Toronto Raptors, Chicago Bulls-Sacramento Kings,



Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves-Houston Rockets,



New Orleans Pelicans-Denver Nuggets, Miami Heat-Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs-Phoenix Suns y Golden State Warriors-Indiana Pacers.



En el Oeste el puntero es Milwaukee Bucks con 39-6 seguido por Miami Heat 31-13, Toronto Raptors 30-14, Boston Celtics 29-14 e Indiana Pacers 29-16, mientras que en el Oeste Lakers es el puntero con 36-9, seguido por Utah Jazz 31-13, Los Angeles Clippers 31-14, Denver Nuggets 2014 y Dallas Mavericks 28-16.