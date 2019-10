Jara rescindió contrato por "inconvenientes personales" en All Boys

El delantero Diego Jara rescindió el contrato que lo unía a All Boys, luego de afrontar “inconvenientes familiares y personales” que le impidieron alcanzar el rodaje pretendido en este primer tramo del campeonato de la Primera Nacional. El ex jugador de Unión de Santa Fe y Patronato de Paraná, de 36 años, actuó solamente en cinco partidos del elenco de Floresta en lo que va del semestre, todos ellos bajo la conducción de la dupla técnica Pablo Solchaga-Gustavo Bartelt, que ya no está al frente del equipo. Jara no pudo convertir ningún gol en los encuentros que disputó: 0-0 con Chacarita, 0-3 con Brown de Adrogué, 0-2 con Tigre, 0-1 con Defensores de Belgrano y 0-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero (por Copa Argentina). En tanto, con miras al encuentro del domingo ante Santamarina de Tandil, por la novena fecha de la Primera Nacional, está en duda la presencia del volante central Darío Stefanatto, afectado por una sobrecarga muscular. En caso de que el mediocampista, de 34 años, no pueda desempeñarse, su lugar sería ocupado por Daniel Ibáñez. Mientras que Facundo Callejo se moverá por el sector derecho y entraría por Marco Iacobellis. La probable formación de All Boys nuclearía a Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Facundo Melillán y Facundo Cardozo; Mirko Ladrón de Guevara y Stefanatto o Ibáñez; Callejo, Sebastián Navarro y Facundo González; Facundo Parra.