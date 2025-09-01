El presidente Javier Milei cuestionó al kirchnerismo en un video de campaña de La Libertad Avanza, previo a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires. El mandatario advirtió sobre la situación del país, al que calificó como el "bastión del kirchnerismo", y afirmó que su "modelo nefasto se muestra en toda su podredumbre". A través de la producción audiovisual, el jefe de Estado argumentó que en la oposición existen "millones en la miseria", "delincuentes sueltos" y un "Estado que sólo aprieta con impuestos a los que laburan". Ante este panorama, el primer mandatario convocó a los ciudadanos a apoyar a su partido en los próximos comicios.

En el material de difusión, el líder de La Libertad Avanza también habló sobre las futuras elecciones que se desarrollarán en octubre. El jefe de Estado expresó que estos enfrentamientos electorales buscan "llevar al Congreso diputados nacionales que apoyen las reformas que faltan". De esta manera, el presidente enfatizó el rol de su fuerza política en el Poder Legislativo para respaldar las iniciativas de su gestión.