La policía detuvo a un hombre de 29 años, identificado como Cristian Alexander Contreras, por intentar llevarse un matafuegos del Camping de UDAP, ubicado en La Bebida, departamento Rivadavia. El hecho ocurrió cuando Contreras ingresó al salón VIP del establecimiento y rompió el vidrio del ventanal para sustraer un matafuegos de 10 kilos.

El acto ilícito fue advertido por uno de los porteros del camping, quien rápidamente alertó a la policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría 38° lograron ubicar y aprehender al sospechoso en el interior del Lote Hogar N° 24, donde se encontraba con el objeto robado en su poder.

El matafuegos fue secuestrado como parte de la evidencia, y el caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que deberá determinar el grado de responsabilidad penal de Contreras, quien permanece detenido.