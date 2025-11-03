Roxband vuelve a San Juan con “Roxette Experience”

Toda la magia y la energía de los años 90 volverán a sentirse en San Juan este próximo sábado 8 de noviembre, cuando Roxband regrese al Teatro Sarmiento con su espectáculo “Roxette Experience”, un homenaje cargado de emoción, nostalgia y fuerza escénica. Tras recorrer escenarios de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, San Luis y el ND Ateneo en Capital Federal, la agrupación mendocina elegirá a la provincia para cerrar su gira nacional 2025.

El show promete ser un repaso por los grandes clásicos del dúo sueco —como “It Must Have Been Love”, “Listen to Your Heart” o “The Look”— y también incluirá algunas joyas menos conocidas del repertorio de Roxette

La banda, integrada además por Maxi Guillén, Diego Guillén, Carlos Frites, Tony Virga, Martín Rodríguez y Gabriela Catulo, surgió en Mendoza en 2020, poco después del fallecimiento de Marie Fredriksson, la inolvidable voz del dúo. Desde entonces, el grupo se consolidó como uno de los homenajes más destacados del país por su energía en vivo y su estilo interpretativo propio, que evita la mera imitación y apuesta por una recreación honesta y emocional.

Un homenaje que emociona a todas las generaciones

Durante su paso por distintas provincias, Roxband notó un fenómeno curioso: el público se volvió cada vez más diverso. Parte del encanto del espectáculo radica en ese puente entre épocas. Roxette, que en los 90 marcó un antes y un después en el pop-rock mundial, tuvo siempre un lazo especial con Argentina, donde su música caló hondo.

A más de tres décadas del auge de Roxette, su sonido sigue inspirando a músicos y fanáticos. Mientras tanto, la banda original sueca continúa activa, ahora con Per Gessle acompañado por Lena Philipsson.

Roxband – Homenaje a Roxette

Sábado 8 de noviembre – 21 hs

Teatro Sarmiento (Alem 34 Norte, San Juan)

Entradas: