Jimena Barón se consagra como mejor artista latinoamericana en los MTV Europe Music Awards

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantante Jimena Barón se consagró ayer como mejor artista latinoamericana en los MTV Europe Music Awards, los premios que se otorgan a partir del voto del público, en la gala celebrada en la ciudad española de Sevilla.



“En breve me entregan el premio, que en verdad, es de todos ustedes. Gracias por confiar en mí, me hacen inmensamente feliz. No lo creo", había escrito en su cuenta de Instagram la intérprete de “La Cobra”, quien se impuso sobre otros candidatos como Tini Stoessel, Lali Espósito y Paulo Londra.



En una ceremonia en donde la española Rosalía se llevó una de las mayores ovaciones durante su actuación, la inglesa Billie Eilish apareció como una de las grandes ganadoras al alzarse con la estatuilla a la mejor canción por “Bad guy” y a la mejor artista revelación.



La estadounidense Taylor Swift también se llevó dos premios, al mejor video por “Me!” y a la mejor actuación en Estados Unidos; al igual que el grupo coreano de K-Pop BTS, que se consagró en los rubros mejor actuación en vivo y mejores fans.



En tanto, Shawn Mendes se coronó como mejor artista, Lola Indigo como mejor artista local y la propia Rosalía como mejor colaboración por su labor junto a J Balvin en “Con altura”.



Green Day se alzó con la estatuilla al mejor grupo de rock y el ex Oasis Liam Gallagher fue el más votado en el rubro ícono rockero; en tanto que Marin Garrix acaparó el premio a mejor música electrónica Nicki Minaj hizo lo propio en el rubro hip-hop.