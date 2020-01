Joao Carlos Martins se recupera como pianista gracias a unos guantes biónicos

El pianista brasileño Joao Carlos Martins, considerado uno de los principales intérpretes de Johann Sebastian Bach, volverá a los escenarios en octubre gracias a unos guantes biónicos que le devolvieron movilidad a sus manos después de 22 años.



Martins, de 79 años, se rompió un tendón de la mano derecha en 1965 mientras jugaba al fútbol y, tras recuperarse, comenzó a perder movilidad en ambas extremidades debido a una enfermedad del sistema músculo-esquelético y neurológico denominada LER (Lesiones por Esfuerzo Repetivo).



"De alguna manera, yo siempre lograba volver al piano. Cuando perdí la mano derecha, hice toda una carrera con la izquierda (...) Aún así, la última vez que puse los 10 dedos en un teclado fue en 1998", dijo en declaraciones a Efe el músico, quien hoy se desempeña como maestro y director de orquesta en San Pablo.



En Navidad, Martins volvió a "tocar con los 10 dedos" por primera vez en 22 años gracias a unos guantes mecánicos, compuestos por un sistema de muelles y que le devolvieron la capacidad de abrir las manos y extender los dedos.



"Mis dedos, si bajan al teclado, no vuelven. Entonces este aparato con acero y muelles hace que los dedos puedan volver automáticamente", dijo.



A los veinte años, dos años después de radicarse en Nueva York, debutó en el Carnegie Hall, reducto al que planea regresar en octubre.



Grabó la obra completa de Bach para piano, además de tocar en la inauguración del memorial pianista Glenn Gould en Toronto, Canadá.



"Antes, caminaba cuatro horas al día memorizando las canciones porque mis manos no me dejan pasar las páginas (de las partituras). Ahora, yo practico el piano cada día por cuatro horas", declaró.



En 2003, Martins fundó la Orquesta Bachiana Filarmónica y en mayo de 2004, dirigió a la English Chamber Orchestra en la grabación de los seis Conciertos de Brandenburgo de Bach.



"Hay mucha gente que piensa que a los 80 años todo se ha acabado. Pues no, todo puede empezar", sostuvo.