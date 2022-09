Un guiño desde la Unión Argentina de Rugby le permitirá al Jockey Club participar por sexta vez en el torneo más importante de clubes de rugby femenino a nivel nacional. Las multicampeonas sanjuaninas sacaron boleto tras una disposición de la entidad máxima del deporte ovalado.

La UAR invalidó la clasificación a Universitario de Mendoza, últimas campeonas de la región, por no tener fichadas al menos siete jugadoras ni tener partidos oficiales en las categorías juveniles. Al no contar con ese requisito obligatorio que dispuso UAR, el Verde mendocino no podrá jugar el Nacional de Clubes.

Ante esta medida, Pumai RC de Mendoza ocupará la primera plaza de la región y Jockey Club la segunda. Ambos equipos forman parte del certamen nacional que va a disputarse en la ciudad de Córdoba el próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre en las instalaciones de Córdoba Athletic Club.