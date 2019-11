Jorge Ameal: "Bienvenido Román, vos sos Boca, sos fútbol", el saludo en Twitter

El ex presidente de Boca Juniors y candidato por 'Identidad Xeneize', Jorge Amor Ameal, le dio hoy la bienvenida al ex futbolista e ídolo del club Juan Román Riquelme, que lo acompañará como vicepresidente segundo en las elecciones del 8 de diciembre.



"Bienvenido Román, vos sos Boca, sos fútbol y es un gran orgullo contar con vos", apuntó Ameal en su Twitter.



"El 8 de diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la Identidad Xeneize", cerró en su cuenta oficial.



El mandato de Ameal, que sucedió al fallecido Pedro Pompilio por ser vicepresidente primero, fue desde el 2008 y hasta el 2011, período en el que consiguió el Torneo Apertura 2008 y 2011 con Carlos Ischia y Julio César Falcioni como entrenadores, respectivamente.



La fecha de la elección será el domingo 8 de diciembre en La Bombonera, a pesar del intento oficialista de llevar los comicios al predio de Ezeiza.



En total, los socios habilitados para votar serán 87.700 (26.136 participaron hace cuatro años), ya que los adherentes, que ascienden la masa societaria a 209.000, no cuentan con la posibilidad de sufragar.



El oficialismo irá con Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en principio los favoritos para retener el poder que se inició con Mauricio Macri en 1995 y ya alcanzó 24 años, aunque la movida de Riquelme rearma el escenario.



La posible tercer fórmula estaría encabezada por José Beraldi pero recién a la noche se conocerá si continúa en carrera.