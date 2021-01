Jorge Elgueta dirigirá a un poderoso equipo de vóley de los Emiratos Árabes

El 2021 comenzó con buenas noticias para la familia Elgueta, es que el histórico jugador sanjuanino Jorge Elgueta, ahora entrenador, fue contactado desde los Emiratos Árabes para ser el nuevo técnico de uno de los más poderosos equipos de la Liga de Vóley de aquel país: Al-Jazira.

El exentrenador de UVT Vóley y Obras Sanitarias volverá a los Emiratos Árabes tras su primer paso en la temporada 2015-2016 donde ya dirigió a Al-Jazira. Elgueta viajará este jueves para llegar e inmediatamente hacerse cargo del equipo.

Jorge dialogó en Radio la Voz y señaló: "Papá Noel vino con un regalo en este nuevo año, tener trabajo siempre es bueno, es fundamental. Yo ya dirigí a Al-Jazira y luego me fui a Grecia, así que es una ventaja conocer adonde voy a dirigir nuevamente. Se comunicaron conmigo y en tres días cerramos todo, me contrataron para la parte final del campeonato", manifestó el exjugador del seleccionado argentino.

Este jueves Jorge viajará hacia Abu Dabi y contó cómo será su viaje. "Estuve tramitando todos los papeles porque se hizo muy difícil por lo del Covid, son muchos trámites lo que tenía que hacer, pero ya este jueves viajo a Abu Dabi. Salgo desde Mendoza hasta Buenos Aires, de ahí hasta Alemania y de ahí a Dubai", afirmó.

Elgueta señaló que "por suerte Emiratos Árabes tiene un porcentaje muy mínimo de Covid porque están encapsulados, por ejemplo, Dubai, que tiene más turismo, tiene un protocolo muy grande, ya que le hace PCR a todos los que ingresan. Además compraron todas las vacunas y aparte tienen un control sanitario importante que lo piden a nivel mundial. El presidente de allá que es el dueño del Manchester City, hizo una puerta entre Dubai y Abu Dabi y los que ingresan tienen que hacer una cuarentena de siete días. Yo ya presenté todo y me beneficia porque como ya estuve allá, tengo el pasaporte hasta el 2026".

El dueño del club es Mansour bin Zayed Al Nahyan, que es el mismo dueño del Manchester City. El entrenador sanjuanino dijo al respecto: "Quiere que terminemos de la mejor manera este campeonato que ya está en la parte final, es por los próximos cuatro meses, pero ya me confirmaron para el próximo campeonato también. Así que cuando pasen estos cuatro meses volveré a San Juan y después tendré que volver para arrancar de nuevo el campeonato que viene. Estoy trabajando mucho en la computadora porque me mandan videos de los partidos y estoy analizando todo desde lo deportivo. Trataré de llegar el fin de semana porque el domingo hay fecha del campeonato y me gustaría estar para ir viéndolos".

El ex punta receptor dijo que Al-Jazira es uno de los más grandes, pero hay otros equipos grandes como "Al-Shabat, Al-Nasr, Al Wasl que es el equipo donde dirigió Diego Maradona en fútbol, tienen mucho poderío económico, ya que la mayoría de estos clubes están manejados por los hijos o nietos de los reyes de los Emiratos".

Sobre si conoce al plantel que va a dirigir, Elgueta afirmó que "hay dos cubanos, uno que jugó en Corea muchos años de apellido Leiva y el otro Rodríguez que son buenos. El equipo está flaqueando mucho y voy a ver cómo puedo reforzarlo mejor, así que esperemos que me vaya bien".

Su carrera como jugador

Comenzó su carrera a los 16 años en el club UVT. Defendió las camisetas de Obras desde el año 1987, Tus Krifstel (Alemania), Chacarita de Azul (Argentina), Frangosul (Brasil), Unicaja Almería y Son Amar Palma (España), Della Rovere Carifano (Italia), Orestiada, Nikea, Olimpyakos y Patras (Grecia), Gigantes de Carolina (Puerto Rico).

Debutó en la Selección Argentina de Voley 1994, participando del Mundial de Grecia. En 1995, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 en Mar del Plata. En 1996, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta. En 1998, jugó el Mundial de Japón y fue parte de la selección en seis ediciones de la Liga Mundial de Volley. Formó parte del sexteto titular de selección en los Juegos Panamericanos de 1999 en Winnipeg. Después de una pelea con Mario Goijman (presidente de la Federación Argentina), estuvo alejado de la selección por 2 años. En 2002, fue convocado nuevamente para jugar el Mundial en Argentina donde obtuvieron el 5.º puesto. Salvo un período de casi dos temporadas, jugó en la selección durante 14 años. Disputó tres Mundiales, seis Ligas Mundiales y dos Juegos Olímpicos. Anunció su retiro tras los Juegos Olímpicos de 2004 por desavenencias con un DT (Armoa), pero volvió en 2007 para el Preolímpico de Formosa.

En 2003, volvió a jugar en Obras por una propuesta de Marcelo Tinelli, pero luego volvería a Europa por otras 3 temporadas. El 2007, fue el año de su regreso a Obras, pero una muy mala campaña obligó a Elgueta a buscar nuevos rumbos.

En 2008, Jorge se transformó en la nueva incorporación de la Unión de Formosa para jugar la Liga 2008/2009 junto a Marcos Milinkovic en la ciudad norteña de Formosa, terminando el campeonato en el 2.º puesto, tras Bolívar. La liga 2009/2010 reeditó el duelo con una nueva temporada de los eternos Jorge y Marcos en el equipo de la Unión de Formosa.