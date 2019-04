Jorge Lanata fue internado en la Fundación Favaloro

Durante el último fin de semana el periodista Jorge Lanata quedó internado en la Fundación Favaloro debido a un dolor en la cadera que sufre hace días. En el nosocomio le realizarán varios estudios para encontrar el origen del malestar, entre ellos, una tomografía.

Esta internación no está relacionada a la gastroenteritis severa que lo afectó en el mes de marzo y por la cual estuvo internado más de una semana en la misma clínica. Ahora la molestia empezó en la rodilla y se extendió hasta la cadera.

Por este motivo el periodista no estará en su programa denominado Hora 25 hasta la semana próxima al menos, fecha en la que se estima que podría retomar sus actividades.

La última vez que estuvo internado fue por un cuadro de gastroenteritis severa que en un primer momento se diagnosticó como dengue. "Iban a darme de alta pero la fiebre me volvió a subir y, como me pasan suero, me quedé", comentó en aquellos días.

