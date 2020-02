Jorge Macri: "Para ser gobernador hay que hacer sonar bien la orquesta de los intendentes"

El intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, dijo que "para ser gobernador hay que hacer sonar bien la orquesta de los intendentes", mientras confirmó sus deseos de postularse en la provincia de Buenos Aires llegado el momento y se diferenció del estilo del actual mandatario Axel Kicillof.



En una entrevista con Télam, Macri ratificó sus deseos de competir en algún momento por la gobernación de Buenos Aires y habló de la importancia del trabajo conjunto con cada uno de los intendentes.



Télam: ¿Usted quiere ser gobernador?



JM: Falta un montón pero siempre dije que es mi deseo. Cada vez tengo más herramientas para poder ser un buen gobernador. Sería muy bueno que el próximo gobernador sea intendente, porque entender la provincia desde abajo da una mirada distinta. Esta provincia es muy grande, para que funcione bien hay que trabajar muy fuerte con los 135 socios de la gestión, que son los intendentes. Es imposible que un ministro de Educación conozca las 16 mil escuelas de la provincia, pero cada intendente las conoce perfectamente. Para ser gobernador hay que hacer sonar bien la orquesta de los intendentes, y nada mejor que su propio par para eso.



En el diálogo con Télam, Macri contó que este verano leyó los libros escritos por el actual gobernador Axel Kicillof, para "comprender quién gobierna la provincia".



"Tiendo a ver a alguien que siempre cree que la forma de resolver las tensiones y los conflictos es desde el enfrentamiento. No parece que las dos partes pudieran ganar. El siempre cree que cuando se llega al final, uno gana, otro pierde y se requiere una confrontación. Es constante en sus libros", aseguró.



Siempre directo sobre su ambición de llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Macri respondió qué haría si llegara ese día.



"Se necesita mucho laburo en equipo, yo no haría distinción de color político para encontrar soluciones en cada barrio y gestionaría mucho a través de los intendentes. No se necesita un modelo que aumente la grieta. La gente está harta, podrida de que nos peleemos, porque mientras la pasa mal", aseveró.



También se refirió al gobernador en ese sentido. "Está claro qué piensa él y por quién ganó y lo que pensamos nosotros. Ya está. Ahora hay que laburar juntos".