Jorge Masvidal trata de "miedoso" a Conor McGregor y lo invita a pelear

Jorge Masvidal planea volver al octágono después de sus próximos proyectos boxísticos. Solo es cuestión de ver contra quién se enfrentará. A medida que avanza la semana de peleas de UFC 303, los fanáticos de las peleas de todo el mundo tienen que esperar un poco más para el regreso del excampeón de peso pluma y peso ligero de UFC Conor McGregor después de que se rompió el dedo meñique del pie en preparación para Michael Chandler.

En cambio, tenemos el placer de disfrutar de una emocionante revancha por el título de peso semipesado entre el campeón Alex Pereira y Jiri Prochazka. El próximo fin de semana, Masvidal pone fin a su propia pausa cuando salga de su retiro para una revancha de boxeo contra su viejo enemigo Nate Díaz en el Honda Center en Anaheim, California. A pesar de que el enfrentamiento aparentemente se canceló hace años, Jorge todavía imagina un choque con McGregor como un evento imperdible.

Desafortunadamente para "Gamebred", no espera que se haga realidad. Entre Masvidal y McGregor, tienen un oponente en común en Díaz, junto con Donald Cerrone , en combates que impulsan a las estrellas. Jorge, de 39 años, se retiró brevemente tras cuatro derrotas consecutivas. Según él, UFC quería hacer el enfrentamiento con "The Notorious", que aparentemente tenía algunas oportunidades lógicas después de ese enfrentamiento inaugural por el título de BMF contra Nate.

Contundentes palabras de Jorge Masvidal

"Nunca mencionó mi nombre", dijo Masvidal a MMA Junkie . "Nunca se dirigió a mí, solo para decir cosas estúpidas o algo así, pero nunca mencionó una pelea conmigo o algo así porque está muerto de miedo. Si no podemos lograr que se meta en la jaula con un tipo al que está convencido que puede vencer, ¿qué diablos lo hará meterse en la jaula conmigo?", agregó el cubano.

"La UFC ha intentado que esta pelea se haga realidad, y Conor no la quiere. Él no quiere la maldita pelea. Nunca menciona mi nombre, pero somos la pelea más grande posible. ¿Crees que Michael Chandler vende más que yo contra Conor? Nadie en su sano juicio piensa eso. Soy uno de los mayores atractivos de PPV de la UFC en los últimos cinco o seis años. Por supuesto, romperíamos récords, pero este tipo no lo hará. En mi futuro, no veo que esta pelea se haga realidad a menos que me lo encuentre en un estacionamiento", cerró Jorge Masvidal.