Jorge Navarrio y su trío presentan un ciclo de jazz en San Telmo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El pianista Jorge Navarro presentará su nuevo álbum, "Jorge Navarro & amigos, en vivo en la Usina del Arte", el viernes 3 y sábado 4 de enero en San Telmo, acompañado en formato de trío.



Los conciertos se realizarán a partir de las 21 en el escenario de Bebop Club (Moreno 364) y Navarro será acompañado por Arturo Puertas (contrabajo) y Fernando Martínez (batería).



Habrá importantes artistas invitados: Alejandra Martín, Luis Cerávolo, Bernardo Baraj, Ricardo Lew y Mauricio Percan, entre otros.



Algunas de las composiciones que serán interpretadas y que forman parte del nuevo trabajo son "Ultimo tango en París", "Doxy", "Memories of you", "Blue Bossa", "Scrapple for the Apple", "East of the sun ", "You go to my head", entre más.



Navarro hizo su aparición en el mundo del jazz en 1958 con los Swing Timers, grupo que tocaba al estilo de las formaciones de Benny Goodman, grabando varios discos. Fue distinguido por la Legislatura porteña como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires