José López apeló su condena por enriquecimiento e insistió en vincular hechos a la causa cuadernos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La defensa del detenido ex secretario de Obra Pública José López apeló la condena a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, e insistió en vincular los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un monasterio de General Rodríguez con la causa por los cuadernos de la corrupción. Pamela Bisserier, defensora oficial del ex funcionario, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal, informaron hoy fuentes judiciales. En ese escrito tildó de "arbitraria" la condena que se impuso a López en juicio oral porque no tuvo en cuenta la prueba pedida para demostrar que quiso esconder ese dinero a pedido de un secretario de la familia Kirchner, Fabián Gutiérrez. "Lo relatado por López al admitir los hechos del monasterio no pretendió ser un reclamo de inocencia; por el contrario, hasta manifestó arrepentimiento y pidió perdón. López buscó decir la verdad para ser juzgado por lo que corresponda, que no es el delito aquí atribuido", argumentó la defensa. López es actualmente imputado colaborador en la causa por los cuadernos de la corrupción y ya fue enviado a juicio oral por el juez Claudio Bonadio. La defensora también aludió a la "amplísima difusión pública que tuvieron las imágenes de aquella noche en el monasterio, y la condena anticipada que generaron los medios de comunicación e instalaron así en toda la sociedad". "Es decir, ya estaba instalada una enorme expectativa de punición que era esperada ansiosamente como resultado indudable de este juicio", agregó. Bisserier aludió además a "gravísimas vulneraciones constitucionales" en la investigación de lo ocurrido en la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando el ex funcionario quedó preso en el monasterio, adonde había llegado con bolsos que contenían los casi 9 millones de dólares, euros y costosos relojes. También pidió declarar nulo el allanamiento que esa madrugada se hizo al monasterio para dar con el dinero porque faltó orden judicial pese a que López fue sorprendido en "flagrancia". Bisserier sostuvo que las monjas dieron un consentimiento "insuficiente" porque estuvo forzado por "el atemorizante avance policial". El Tribunal Oral Federal 1 desechó las explicaciones vinculadas al origen del dinero y concluyó al condenarlo que le pertenecía y no podía justificarlo con sus ingresos al igual que su casa de Dique Luján y un departamento en Recoleta. La defensora sostuvo que se le negó la producción de pruebas vinculadas a los dichos de López y el origen del dinero,que dijo haber guardado a pedido de Gutiérrez. "El problema técnico jurídico en realidad resulta de que el Tribunal no dio crédito a las explicaciones de mi asistido, pero tampoco aportó pruebas inequívocas para sostener el reproche", agregó. Entre otros aspectos, cuestionó que el Tribunal se negó a convocar como testigo a una persona que podía dar fe que "Fabián Gutiérrez era una persona que integraba el ámbito de intimidad del matrimonio Kirchner". Además, sostuvo que se ubicó a Gutiérrez "participando precisamente de un operativo de traslado de bolsos, análogo al hecho de autos; con lo que lejos de parecer desatinado lo referido por López, más bien lo confirma o siquiera le da un grado de credibilidad que debería conducir cuanto menos a la hipótesis de la duda que conduce a descartar el reproche penal". El defensor oficial de López en la causa por los cuadernos de la corrupción, Gustavo Kollman, pidió que se afecte a esa investigación todo lo secuestrado en el Monasterio por entender que hay "conexión".