José Luis Espert: "Sería insólito que Mauricio Macri sea el líder de la oposición"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex candidato presidencial por el partido Unite, José Luis Espert, aseguró que "sería insólito que Mauricio Macri sea el líder de la oposición" al gobierno de Alberto Fernández y descartó que "el peronismo pueda ser avasallante" e imponer su agenda política durante los próximo años, ya que tendrá "muchos problemas para solucionar".



En esa línea, vaticinó que no será fácil renegociar la deuda pública ni que el país vuelva a crecer, aunque celebró que pueda abrirse un "espacio de discusión" sobre políticas nacionales.



"Macri es el gran responsable del regreso del kirchnerismo y el gran responsable del fracaso de este gobierno, que había pedido que lo juzgaran por la lucha contra la pobreza y la inflación. Sería insólito que él fuera el líder de la oposición", aseguró Espert en una entrevista con Télam.



Según Espert, el nuevo escenario político da espacio a que "haya chances de generar espacios, no sé si de consenso, pero sí de discusión, y eso es algo positivo" y pidió "hacer todo el esfuerzo para dejar de hablar de grieta y discutir soluciones de verdad".



Al respecto, sostuvo que el gobierno de Macri finaliza su gestión "con una cantidad de similitudes enormes con el kirchnerismo", como "las retenciones, el control de precios, el default selectivo de la deuda y el control de cambios" que, aseguró, revelan que la estrategia electoral de Juntos por el Cambio fue "brillante".



"El marketing y la campaña del miedo le funcionó perfecto en las elecciones. Juntos por el Cambio no es oposición real. Por eso hay que tratarlos como hipócritas que son, no son ningún cambio", afirmó Espert.



Consultado por los desafíos que enfrentará Alberto Fernández y su equipo a partir de mañana, aseguró que será "muy difícil" que pueda "llevarse todo puesto" ya que, para eso, es necesario "que te vaya fantástico y que puedas imponer la agenda como quieras".



"Eso va a ser difícil, porque tenés muchos problemas por solucionar: el tema de la deuda, de la inflación, de cómo hacer para crecer después de una década. No creo que el peronismo pueda ser avasallante", aseguró.



Entre los desafíos del próximo gobierno puntualizó el de la renegociación de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostuvo que "no será fácil para la Argentina, que es un país en constante default".



Y agregó: "No pensemos que esto se sale fácilmente. De esto se va a salir con un ajuste, vas a tener que volver a devaluar fuerte y, además, reestructurar la deuda".



Respecto de su futuro político inmediato, Espert, señaló enfáticamente que "vamos a continuar, y nos presentaremos en las elecciones de 2021 y en 2023", en virtud de que en las pasadas elecciones "logramos instalar un nombre y una idea para seguir adelante".