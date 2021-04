El diputado nacional José Luis Gioja estuvo en el “Café de la Política”, del programa “Yo Te Invito”, y en la ocasión habló del PJ local, su relación con el gobernador Sergio Uñac, los índices de pobreza y dejó un ping pong imperdible de dirigentes políticos de San Juan y el país.

Al ser consultado sobre su ausencia en el mensaje de apertura que dio el gobernador Uñac en la Cámara de Diputados, Gioja comentó que “estaba haciendo otras cosas, estaba ocupado. Me invitó el vicegobernador, pero estoy evitando las aglomeraciones”. En relación con el discurso no dudó en decir que “escuché que se habló mucho de unidad y sin dudas esas son las banderas que hay”, aunque deslizó una ácida crítica al primer mandatario provincial al apuntar que “la unidad no significa 'hagan lo que yo digo', la unidad es abrirse un poquito, poner la oreja. Me parece que así se construye unidad. Así hicimos una experiencia de unidad en el PJ nacional”.

Gioja habló del PJ local y si bien reconoció que “no hay grietas, hay miradas distintas” dejó en evidencia que hoy la relación con el gobernador Uñac es casi nula. “Hay diferencias con Uñac, hace más de un año que no hay diálogo”, dijo y recordó que en la última interna partidaria, en marzo del año pasado, tuvo que combatir “contra todo el aparato de gobierno y la demagogia de la mercadería”.

Más allá de las críticas que tuvo contra quien fuese su sucesor en el sillón de calle Paula también comentó que “en 2003 lo fuimos a buscar a Sergio para que sea intendente, trabajó muy bien de intendente y no puedo decir nada de su tarea como vicegobernador”. También dijo que es buen gobernador, más allá de que tiene algunas diferencias en cuanto a su personalidad.

El expresidente del PJ nacional también tuvo un párrafo aparte para las PASO y si bien no descartó que el sector que encabeza pueda jugar, si aclaró que “todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente”.

También tocó el tema de la pobreza y aclaró que los datos difundidos por el Indec le generan mucha angustia. “Obviamente estamos viviendo los años más difíciles de la historia argentina, pero hay un camino y ese camino tiene que ver con el desarrollo no para unos pocos, sino para todos” y cargó contra Mauricio Macri al decir que en su periodo de gobierno la pobreza creció bastante más que ahora.

Gioja, quien dijo que él no puede decir si tiene fecha de vencimiento, ya que eso depende de una estrategia política, dejó un ping pong polémico sobre dirigentes locales y nacionales.

Alberto Fernández: “Un dialoguista, alguien que será un gran estadista”.

Cristina Fernández: “Una estadista y una militante muy inteligente”.

Sergio Uñac: “Me ha generado alguna desconfianza. Espero la podamos solucionar”.

Roberto Gattoni: “Lo conozco poco, lo veo cumpliendo con su tarea. Siempre lo vi más como un economista”.

Fabián Gramajo: “Es un intendente inquieto, es un buen intendente”.

Rubén García: “Un buen intendente”.

Emilio Baistrocchi: “Yo sería un poquito menos soberbio, un poquito más sencillo. Más humilde”.

Marcelo Orrego: “Es alguien que siempre flota, está por ahí y no tiene muchas definiciones. Pero es alguien con mucha capacidad de trabajo y es la cabeza de la oposición”.

Mauricio Macri: “Inacción, reposera le diría yo”

Para cerrar y al ser consultado sobre quien manda en el gobierno nacional, si Alberto o Cristina, sentenció que “los dos. Alberto en el Ejecutivo y Cristina en el senado, esto es un equipo de gobierno”.