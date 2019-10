Joven confesó haber matado a su padrastro y culpó a su hermana del crimen de su madre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El joven que está acusado de haber matado y calcinado a sus padres en una casa de la localidad bonaerense de Pilar en 2015 confesó hoy por primera vez que asesinó a su padrastro, pero culpó del crimen de su madre a su hermana, por lo que la chica quedó detenida. Según informaron a Télam fuentes judiciales, Leandro Yamil Acosta (29) declaró en el marco de la segunda jornada del juicio oral y público que se realiza por los homicidios de su padrastro, Ricardo Ignacio Klein (54), y de su madre, Miryam Esther Kowalczuk (52). Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro, Acosta pidió contar lo sucedido el 2 de septiembre de 2015 y lo primero que hizo fue aclarar: “Yo no estoy loco”. Al respecto, el joven dijo que había manifestado eso porque “una abogada particular” que lo había asesorado al comienzo de la causa le había dicho que debía afirmarlo porque quería “vender los derechos” sobre su vida. A continuación, el joven reconoció haber matado a su padrastro de un disparo, pero aseguró que cuando dejó el arma arriba de la mesa, su hermanastra, Karen Daniela Klein (25), la tomó y le efectuó dos balazos en el pecho a Kowalchuk. “Se cayó al piso y la remató de un tiro en la cabeza. Incluso quedó el agujero en el suelo”, agregó el imputado, que luego pidió perdón a la familia por lo sucedido, aunque no se mostraba muy arrepentido, según observaron asistentes a la audiencia. Tras la declaración, la fiscal de juicio, Laura Zyseskind, pidió la detención de Klein por la pena en expectativa que enfrenta (prisión perpetua) y los jueces del TOC 7 hicieron lugar “de forma preventiva” para “asegurar su comparescencia al debate”, indicaron los voceros consultados. El abogado de la joven, Rómulo Miño, se mostró disconforme con la medida de los jueces María Coelho, Alberto Gaig y Federico Ecke al afirmar que “ella siempre se presentó a las audiencias y si se hubiera querido fugar, lo hubiera hecho”. “Hasta ahora estaba en libertad y no tenía ninguna restricción para salir del país. Igual no tiene medios económicos y ni siquiera pasaporte, así que recibió muy mal esta decisión”, aseguró el defensor. La joven deberá permanecer en prisión al menos hasta el viernes, cuando se realizarán los alegatos y se conocerá cuál es la acusación de la fiscal, ya que Klein llegó al debate beneficiada con una falta de mérito. En tanto, el juicio continuará mañana con la declaración de cinco testigos, entre ellos dos peritos que declararán por videoconferencia. Esta mañana, declararon los hermanos menores de los acusados a través de Cámara Gesell, pero el contenido no se puede revelar por razones legales. El hecho que se juzga fue descubierto el 13 de septiembre de 2015, cuando a raíz de una denuncia por paradero, la Policía allanó la casa familiar situada en Sarratea 2726 de Manuel Alberti, Pilar, y allí encontró restos humanos quemados de Klein y Kowalczuk. Luego, en un baldío ubicado a ocho cuadras de la casa, se hallaron 16 bolsas con cenizas, huesos y más restos calcinados. Karen siempre sostuvo declaró que ella sólo fue testigo de los crímenes de sus padres y que si no había denunciado nada era porque estaba amenazada por Acosta. Sin embargo, la fiscal optó por mandarla a juicio para que sea un tribunal el que defina si tuvo o no algún grado de participación. Según la declaración de la joven, el doble parricidio ocurrió alrededor de las 8.30 del 2 de septiembre de 2015, cuando los hijos de las víctimas y hermanastros de los imputados, dos mellizos de 11 años en ese momento, no estaban en la casa porque Kowalczuk los había llevado al colegio. Klein contó que Acosta ejecutó a su padre de un tiro en la cabeza cuando estaba en su cama y a su madre de tres disparos cuando llegó de la escuela y que luego se deshizo de los cuerpos haciendo varias fogatas. En el caso de Acosta, la fiscal lo envió a juicio pese a que una pericia oficial determinó que es inimputable, porque hay un estudio neurológico que lo pone en duda.