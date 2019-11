Joy Canela es favorita en el Gran Premio Enrique Acebal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La potranca Joy Canela, con la monta del jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón, es favorita para ganar mañana el Gran Premio Enrique Acebal, una prueba de Grupo 1 con un premio de 1.500.000 pesos para la ganadora sobre la distancia de los 2.000 metros de césped.



La carrera se largará a las 19.30 y cuenta con un total de 14 potrancas anotadas. Joy Canela, una hija de Fortify, tiene un récord de 3 triunfos oficiales sobre 5 salidas.



El pasado 5 de octubre realizó su última presentación en la arena húmeda de Palermo. Esa tarde entró segunda a 4 cuerpos de Nastia en 2m. 02s. 55/100 para los 2.000 metros.



Hay que señalar que el 7 de septiembre venció por un cuerpo y medio a Joy Epífora - mañana también correrá - sobre 1.600 metros en 1m. 35s. 53/100 en la arena normal de Palermo.



Y es Joy Epífora su enemiga en el césped de San Isidro. La otra hija de Fortify cuenta con una campaña de 3 victorias sobre 6 pruebas oficiales. Su jockey es Iván Monesterolo y su cuidador es Carlos Daniel Etchechoury.



El 5 de octubre fue y se topó nuevamente con Joy Canela. Entró tercera a 2 cuerpos y medio de la mencionada Joy Canela y a 6 cuerpos y medio de la ganadora Nastia.



La pupila de Carlos Daniel Etchechoury mañana va por la revancha y cuidado porque es una potranca con temperamento y con nivel jerárquico.



Ever Beautiful y Light Of The City son dos potrancas para tener en cuenta. La primera viene de entrar detrás de Joy Epífora en la carrera que ganó Nastia y que Joy Canela fue segunda. Por lo tanto está cerca de las indicadas. Su jockey es el brasileño Francisco Leandro Goncalves.



La segunda es una hija de City Banker que viene de ganar en la categoría de perdedoras pero dejando una buena imagen. La corre Adrían Giannetti y la cuida Carlos Daniel Etchechoury, un entrenador que suele deparar sorpresas en estos eventos importantes.



La reunión en San Isidro tiene un atractivo extra que es la transmisión en simulcasting con el Hipódromo de Santa Anita Park, California, en donde se corre el Gran Premio Breeders' Cup Longines Distaff sobre 1.800 metros de arena para yeguas de 3 años y más edad.



La favorita es Midnight Bisou, que viene de 4 triunfos seguidos y que los especialistas consideran que "no puede dejar de ganar". Después veremos si la realidad tiene que ver con la teoría.



En San Isidro hay incrementos importantes en las diferentes apuestas. Hay 350.000 pesos en el primer Triplo de la tarde, mientras que en el Triplo Especial hay 500.000 pesos. También hay una importante suma de 1.000.000 de pesos en la última Cuaterna sin Placé.



A las 14 se escuchará la primer campana de largada con el Premio Krysia sobre 1.400 metros para caballos de 6 años y más edad. Una buena opción es Flopeado, quien viene de ganar en el hipódromo de La Plata.