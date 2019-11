Joy Revolucionaria viene de ganar y va por otro éxito en el Clásico Ramón Biaus

La yegua Joy Revolucionaria, con la monta del jockey Pablo Falero, es la candidata para ganar mañana el Clásico Ramón Biaus, una prueba de 2.200 metros con un premio de 650.000 pesos que se correrá en el octavo turno de la reunión en el Hipódromo Argentino de Palermo.



El pasado 16 de septiembre Joy Revolucionaria le ganó por tres cuarto de cuerpo a Moon Of The City en un registro de 2m 15s 71/100 para los 2.200 metros de arena normal en Palermo. La hija de Fortify dejó bien sentado que está para más y mañana puede volver a festejar.



Tiene una campaña de 4 triunfos oficiales sobre 14 victorias y está en manos del cuidador Miguel Gómez. Pablo Falero vuelve a montarla y eso por sí solo es todo un aviso para los apostadores. Si insiste es porque confía en Joy Revolucionaria.



La enemiga es French Beach, una hija de Treasure Beach que cuida el entrenador Carlos Daniel Etchechoury. Su récord es de 4 victorias oficiales sobre 16 salidas.



El 16 de septiembre entró cuarta a 7 cuerpos y medio de la ganadora Joy Revolucionaria en una carrera donde sufrió algunos tropiezos. Mañana va por la revancha y aunque el asunto no es nada fácil tampoco es para ignorarla. Su jockey es Gustavo Belloq.



Heart To Heart, una hija de Not For Sale, está capacitada para dar una linda sorpresa. Es una pupila del entrenador Juan Carlos Etchechoury (h) y defiende los colores del stud Rubio B. Su monta es la del brasileño José Aparicio Da Silva y cuenta con un palmarés de 2 triunfos sobre 3 carreras.



Viene de ganar en Palermo dos al hilo. Anda en el aire, según algunos comentarios de gente que vio sus ensayos matinales. El 21 de octubre venció por 4 cuerpos a Vunipola en 2m 01s 45/100 para los 2.000 metros de arena normal en Palermo.



La reunión en Palermo consta de 12 pruebas y habrá incrementos por un total de 1.210.000 pesos en las diversas apuestas. Hay un pozo de 280.000 pesos en el último Pick Cuatro del programa.



A las 15 comenzará la reunión hípica con el Premio Carioca Da Gema sobre 1.400 metros de arena. El premio de la prueba es de 115.000 pesos y una buena opción es Kingmaker que será corrido por el jockey Juan Cruz Villagra, quien anda de liga.