Juan Cruz Roca finalizó sexto en Mendoza

Juan Cruz Roca realizó dos series y una final. En ambas baterías terminó cuarto y en la carrera decisiva buscó el podio, pero un toque de atrás lo hizo perder posiciones y le costó recuperarse en el clasificador.

El representante del equipo ELW Racing mejoró el rendimiento de su motor con respecto a la fecha pasada y en base a su experiencia pudo capitalizar y aprovechar el medio mecánico para avanzar en las series.

"El viernes giramos y anduvimos muy bien, el sábado en las tandas de entrenamientos estuvimos en los tiempos de punta. El domingo anduvimos entre los cuatro primeros siempre, en la primera serie y segunda serie casi quedamos tercero. En la final me chocan, me pegan de atrás y se me dobla el chasis. No quedó bien el karting, pero sumamos puntos importantes. Agradezco a la Secretaría de Deportes, Cristian Tejera por el motor, equipo ELW Racing, familiares, anunciantes, amigos y gente de San Juan por el apoyo", contó el piloto sanjuanino.

La séptima fecha es en el mes de Octubre, en día a confirmar.

RESULTADOS FINAL 125 SENIOR PRO:

1) Germán Martínez 10:07:078

2) Valentino Secchi 10:09:354

3) Lucas Vicino 10:13:331

4) Tomás Vitar 10:24:454

5) Ignacio Broccolo 10:24:950

6) Juan Cruz Roca 10:25:513

7) Javier Lizundia 10:26:435

8) Martín Grangetto 10:32:431

9) Juan Cruz Márquez 10:32:884

10) Federico Álvarez Storni

11) Guillermo Sanmartino