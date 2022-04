Juani Castro, el deportista atacado con agua hirviendo, clasificó al mundial y busca apoyo para viajar

El triatleta sanjuanino de 23 años, Juan Ignacio Castro, corrió el sábado pasado la carrera Xterra y terminó primero en su categoría, de 20 a 24 años y logró salir séptimo en la general. Fueron más de 600 los participantes de la competición y solo se otorgaban 26 plazas para ir al Mundial Xterra 2022. Juan Ignacio podrá decir presente en la máxima competición, pero antes debe juntar los recursos necesarios para poder viajar.

“Juani” contó a DIARIO HUARPE que, durante la natación, se sintió bastante cansado. “Sentí bastante la repercusión de haber corrido otra carrera menos de una semana antes, en la bici me sentí realmente bien y después, el trote es una de las cosas que más me cuesta. Pero yo quería disfrutar la carrera. Pero después cuando llegué y vi el tiempo en el que había llegado, la gente, todo, lo primero que me salió fue festejar con un grito. Estaba muy feliz” destacó.

El triatlón de Xterra conlleva nadar un kilómetro y medio en aguas abiertas, trotar por 10 kilómetros y mountain bike por 30 kilómetros. En la competición del pasado sábado corrieron 600 atletas, y Juan Ignacio logró terminar entre los siete mejores. Por este motivo, tendrá la posibilidad de competir en el Mundial Xterra 2022, que será el 1 y 2 de octubre, en Trentino, Italia.

Sin embargo, Juan Ignacio, quien ya había clasificado anteriormente a un Xterra, necesita contar con el apoyo de las autoridades para poder viajar. “Necesito ayuda ya sea económicamente como en lo que la gente tenga para colaborar”, afirmó.

Ahora es noticia por algo positivo, pero Juan Ignacio se reincorporó al deporte a principios de este 2022. A fines de noviembre del 2021, el joven sufrió un ataque con agua caliente producto de una pelea de tránsito. Una mujer le arrojó agua caliente en el pecho y en su torso, lo que le provocó grandes quemaduras. Estuvo en terapia intensiva, herido de gravedad y con cuidados especiales cerca de un mes. Luego de esto, se recuperó y, ahora es campeón de l Xterra San Juan.

Su recuperación es tal que, en octubre, tendrá la oportunidad de ser parte de un evento de la magnitud del Mundial Xterra 2022, pero no sin antes poder recaudar todo lo que necesita para poder viajar. “Necesito cualquier tipo de colaboración”, cerró el triatlonista.