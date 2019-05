Juan Schiaretti logró más del 50% de los votos en Córdoba

Con el 98,82% de las mesas escrutadas, el gobernador de Córdoba sacó el 53,97% de los votos. De esta manera tuvo una categórica victoria ante sus inmediatos perseguidores en el marco de las Elecciones 2019.

Mario Raúl Negri (Córdoba Cambia) quedó segundo con el 17,78% de los votos, luego Ramón Javier Mestre (UCR) con el 10,94% y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) con el 3,72%.

"Estamos convencidos de que no habrá república en Argentina sin el peronismo y estamos convencidos de que no habrá futuro en el peronismo si no es republicano", dijo Juan Schiaretti en su discurso de más de 15 minutos para alimentar la esperanza del peronismo no K. La categórica reelección obtenida este domingo por Hacemos por Córdoba -"la mayor diferencia histórica desde la vuelta de la democracia", resaltó- frente a Mario Negri y Ramón Mestre le da aire a Alternativa Federal, a pesar de la insistencia del gobernador en insistir con la provincialización del resultado: "Es apresurado sacar conclusiones nacionales".

"Los cordobeses queremos la moderación, no queremos la grieta que tanto daño hace a la Argentina y que algunos piensan que puede servir para ganar elecciones", dijo anoche el gobernador.

Desde Alternativa Federal piensan que buena parte del futuro del espacio está en manos de Schiaretti. Lo quieren de "ordenador" de cara a las Elecciones Nacionales en donde intentan romper con la polarización Macri-Cristina. No descartan, de hecho, una reunión para las próximas semanas. De eso hablaron el viernes Sergio Massa y Gustavo Bordet, que se encamina hacia una segura y relevante victoria el próximo 9 de junio, en vísperas de la conformación de las alianzas nacionales y los cierres de listas, publicó Infobae.

Massa fue el primero en felicitarlo por teléfono, cerca de las 20. Hizo lo propio con su amigo Martín Llaryora, el nuevo intendente de la capital, la verdadera hazaña del "schiarettismo". Con el ex intendente de Tigre quedó en volver a hablar en las próximas horas, según confiaron en su entorno. Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto se comunicaron con el correr de la noche.