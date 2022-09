¿Juega Messi? Horarios, transmisión y formaciones de Jamaica vs. Argentina

La Selección Argentina tendrá otro enfrentamiento en pocas horas, cuando choque contra Jamaica. Luego de lo que fue la buena victoria ante Honduras en los últimos amistosos antes del Mundial de Qatar 2022, el martes 27 de septiembre se presentarán en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos. Con Lionel Messi y un equipo repleto de titulares, Scaloni busca su partido 35 sin ser derrotado.

"Esto sigue, mañana (por este sábado) hay que volver a entrenar porque jugamos el martes. Hoy en día no hay partidos fáciles y lo importante es cómo uno afronta cada partido. Nosotros afrontamos todos los partidos de la misma manera, la Selección siempre te transmite algo. Jugar un Mundial será lo mismo, una gran responsabilidad, pero también queremos disfrutarlo porque esto, al final, es un juego", expuso Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Cabe recordar que, después de esta fecha FIFA que termina, la Selección Argentina tendrá su última presentación contra Emiratos Árabes Unidos (16/11). Este compromiso se llevará a cabo pocos días antes del debut en el Mundial Qatar 2022. En la cita tan esperada, compartirá el Grupo C con Polonia, México y Arabia Saudita, elenco con el que tendrá el duelo iniciar el martes 22 de noviembre, a las 7 (hora Argentina), en el estadio de Lusail.

Posibles formaciones

Jamaica: Kemar Foster; Curtis Tilt, Gregory Leigh, Richard King, Adrian Mariappa, Damion Love; Ravel Morrison, Bobby Reid, Kaheem Parris; Leon Bailey y Michael Antonio. DT: Merron Gordon.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leonardo Paredes, Giovani Lo Celso o Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María o Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni.

Horarios de Jamaica vs. Argentina

Argentina: 21:00 horas.

Uruguay: 21:00 horas.

Brasil: 21:00 horas.

Chile: 20.00 horas.

Paraguay: 20.00 horas.

Bolivia: 20.00 horas.

Venezuela: 20.00 horas.

Colombia: 19.00 horas.

Ecuador: 19.00 horas.

Perú: 19.00 horas.

México: 19.00 horas.

Estados Unidos: 17:00 horas PT y 20:00 ET.

España: 01:00 horas.

Transmisión

Cabe resaltar que transmisión en vivo de Jamaica vs. Argentina en la televisión argentina estará a cargo del canal TyC Sports. Por su parte, el streaming online se llevará a cabo gracias a su aplicación TyC Sports Play. En cuanto a las otras plataformas disponibles que mostrarán al mundo lo que suceda, no está demás destacar que Telecentro Play, Cablevisión Flow y DirecTV GO harán lo propio en esta instancia.