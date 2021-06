Juegos de rol, el hobby que reúne a sanjuaninos para contar historias

Desde afuera se ve un grupo de personas reunidas alrededor de hojas de papel, lápices, mapas y dados. Adentro, un mago lanza una bola de fuego contra un dragón mientras un arquero apunta su flecha para vencer al monstruo y cobrar su recompensa. Situaciones así son comunes en los juegos de rol de mesa, narraciones colectivas que llegaron a la provincia a finales de los 90.

En San Juan, es un medio de entretenimiento que poco a poco va ganando más adeptos. En la cuarentena por coronavirus muchos continuaron de manera digital a través de plataformas como Zoom o Discord, otros pusieron en pausa sus reuniones deseando reencontrarse alrededor de una mesa.

Quienes empezaron, continúan y proyectan seguir con los juegos de rol hablaron con DIARIO HUARPE sobre este hobbie.

Los fundadores

Carlos Garnier fue unos de los primeros que comenzó a reunirse en las mesas sanjuaninas. “Desde mi niñez fui una persona cercana a la literatura y a contar historias, cosa que hasta hoy en día sigo haciendo, y mucho del atractivo que vi en los juegos de rol fue el de desarrollar argumentos sobre la marcha, crear historias y aventuras conjunto a otras personas en un esquema de continuidad pero sin final prefijado.”, comentó.

Lejos de las aventuras medievales, Carlos tuvo su primer contacto con robots gigantes. “El primer RPG que conseguí fue Robotech: The Sentinels, pedido a Buenos Aires, a una casa de venta de comics que ya no existe. Te estoy hablando de 1996, o sea, pleno 1 a 1, con mucha facilidad par conseguir material importado, aunque en aquella época debías hacerlo por teléfono a las tiendas que vendían al interior del país.”

“A pesar de haberlo adquirido en ese año, no fue sino hasta el siguiente que comenzamos a experimentar con un grupo de amigos en ver como era el funcionamiento, las tiradas de dados, tipo de historias, etc. O sea, nos dedicamos a hacer un poco de labor investigativa". Cuenta, además, que estuvieron casi dos años con ese juego.

En 1998, Fernando compiló el primer RPG de factura propia, que se llamaba "Kirdessia", basado en el nombre con el que bautizó al mundo en el que sucedían las historias.

“Hoy en día soy lo que se dice un director en retiro, ya no hago mesas continuas y no dedico el tiempo que hasta hace seis o siete años le ponía a los RPGs. No es por problema alguno con ellos, sino, por sobre todo, que decidí enfocarme en proyectos personales que me consumen tiempo que antes destinaba a los juegos de rol. Además, como sucede en grupos de amigos pasados los treinta, ya varios están en pareja, con familia y obligaciones laborales, lo cual dificulta un poco el reunirse para plantear una mesa", cerró diciendo.

Los discípulos

Claudio Cuello y Francisco Seguí estudian Diseño Industrial, ambos encabezan un proyecto para conocer la comunidad y hacer su trabajo final desde mayo del 2020. Comenzó con un formulario que se fue difundiendo entre miembros de la comunidad y ahora están procesando toda esa información.

Claudio hace modelados de 3D como freelance, Francisco trabajada dando soporte técnico en una empresa proveedora de internet, ambos se reunieron en la carrera y fue en el tercer año de su carrera, en una charla de pasillo, que se dieron cuenta que ambos jugaban juegos de rol.

Así fue como el hobby de contar historias reunió a dos personas totalmente desconocidas y las puso a trabajar en un montón de proyectos juntos.

Francisco descubrió los juegos de rol a sus 13 años en la escuela. Un compañero le comentó que jugaba a un juego con hojas donde él hace su personaje y que su hermano le va comentando la historia.

“Me quedé fascinado, yo ya era jugador de juegos de computadora de ese estilo y salir de la pantalla fue una fantasía. El tiempo fue avanzando, nunca podía juntarme con gente que jugara eso, mis amigos eran más de juegos de mesa y si bien son muy cercanos (juegos de mesa y de rol), tienen sus diferencias. Fue hasta que un día en la facultad uno de mis compañeros que estaba más avanzado, el Ponte, comentara que jugaba juegos de rol. ´Yo quiero jugar´ fue lo que le dije, le insistí y creo que por cansancio me invitó”, continúa Seguí.

Ambos tienen el objetivo de construir un espacio, que se difunda más.

"No sabemos cómo terminará este proyecto o hacia dónde va a ir porque nuestro objetivo es hacer un producto diseñado junto a las comunidades de rol. El objetivo sería diseñar una nueva experiencia para rolear", cierra Francisco.

Lo que vendrá

Como narraciones compartidas, el componente de reunirse está latente. Algunos esperan con ansias de nuevo las reuniones entre snacks y gaseosas. Otros apuestan por las reuniones virtuales por Zoom, Google Meet y Discord. Algunos inclusos empezaron a transmitir vía streaming sus partidas con personas de todo el mundo.

El confinamiento impulsó que más y más personas decidieran interpretar personajes con el único objetivo de contar historias, algo tan ancestral como reunirse alrededor del fuego para narrar.

En el mundo el hobby crece, Critical Role se estableció como uno de los productos más redituables y consta de transmisiones de partidas. La editorial de Dungeon and Dragons vive su segunda época dorada.

En San Juan hubo eventos donde el rol apareció: la San Juan Gaming Festival, tarde en Parral Galería, la Feria Medieval, Homo Ludens y Noches Geek. Además de docentes que lo utilizan en clases así como clubes dedicado sólo al rubro.

Investigadores, magas, superhérores y guerreras son encarnadas por sanjuaninos durante largas jornadas, cada uno viviendo una historia única al grito de "tiren iniciativa".