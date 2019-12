Juez vuelve a rechazar una cautelar para suspender vuelos a Malvinas

El juez federal Luis Rodríguez reiteró que "no corresponde" intervenir al Poder Judicial para decidir sobre "oportunidad, mérito o conveniencia de las resoluciones que adopta el Poder Ejecutivo Nacional", al volver a rechazar un planteo contra vuelos a Malvinas.



"No corresponde al Poder Judicial la decisión sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las resoluciones que adopta el Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo al negar otro pedido para suspender vuelos de la empresa Latam, informaron fuentes judiciales.



El juez denegó un nuevo recurso de la abogada denunciante Valeria Carreras, quien alertó sobre una escala que no estaría prevista para el vuelo, en Chile.



Rodríguez sostuvo que no se trata de una escala porque hay cambio de aviones y se vincula a la política de venta de pasajes de la empresa.



El juez rechazó ya una primera medida cautelar que buscaba impedir la partida del primer vuelo el 30 de agosto último.



En la causa, el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, entre otros funcionarios.



Di Lello avaló el dictado de una medida cautelar para suspender los vuelos



"en virtud de las graves consecuencias a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que dichos vuelos ocasionan".



"No existe una modificación de la ruta autorizada", concluyó Rodríguez al rechazarlo.



El juez interpretó que la escala en Chile implica un cambio de avión.



"No se trata de una modificación de la ruta autorizada sino la oferta de pasajes de diversas rutas del mismo grupo empresario", concluyó.