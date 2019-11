Juicio a "Los Monos": Dos presos se disputaban desde la cárcel un punto de venta de drogas

Las escuchas telefónicas por las que el jefe de la banda narco “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, irá a juicio mañana junto a otras 17 personas revelan la disputa con otro preso por el control de un punto de venta de drogas en Rosario, que ambos querían dirigir desde la cárcel.



Según la investigación, la disputa se produjo en julio de 2016 entre Cantero, que estaba preso en la unidad penal de Rawson, y un joven condenado a 21 años de prisión por robo y homicidio, Joel David Pucheta, quien ahora también va a juicio por narcotráfico con el líder de “Los Monos”.



Por entonces el ex candidato a senador nacional por Santa Fe, Juan José Granelli, también imputado en el juicio que se inicia mañana, se quejó ante el lugarteniente de Cantero, Leandro Vilches, porque una chica le “bajaba mercadería” a un búnker del norte de Rosario al que le proveía él.



En aquel entonces, Vilches cumplía prisión preventiva como miembro de una asociación ilícita liderada por Cantero.



Una escucha de julio de 2016, que forma parte de la causa, da cuenta del conflicto suscitado porque la novia de Pucheta, Jimena Villalba, le vendía drogas al búnker en cuestión, de acuerdo a lo revelado por fuentes de la investigación.



“No, viste, a Pucheta, la mujer le está bajando cosas. Y no tiene que bajarlo más, viste. Este lugar es nuestro”, se quejó Granelli.



“¿Vos querés que se corra?”, preguntó Vilches.



“Que se corra, si ese lugar estábamos bajando nosotros”, repuso Granelli.



Vilches: “Dale, ¿y las cosas a quién se las compras vos?”



Granelli: “Y las compro ahí en zona sur”.



Vilches: “A bueno, no, por eso, yo tampoco voy a poner mi cara y van a vender para otro, ¿me entendés?”



Granelli: “No, boludo, las compro en zona sur. Las cosas las compro en el supermercado nuestro. ¿Vos sabes cómo es?



Según la causa, Vilches se quejó ante Pucheta y el joven mandó a su novia a hablar con Celestina Contreras, la madre del “Guille” Cantero, y le explicó que no quería tener problemas.



Luego de ese encuentro Vilches y Pucheta, ambos presos, vuelven a comunicarse, según la causa a la que accedió Télam, en la que acuerdan que no se van a superponer en la venta de drogas a ese búnker y plantean la posibilidad de hacer negocios juntos.



“Escuchá, el que está lejos (por Cantero, preso en Rawson) me dice ‘¿y este muchacho no le habrá quedado ninguna línea’, por la acelga?”, dice Vilches.



Y Pucheta responde: “Claro, por la espinaca, porque le decimos la espinaca”.



“No sé, le digo, yo voy hablar con él le digo y si tiene la línea vemos. Me dice fíjate boludo, capas que podemos hacer unos revoleos y nos quedamos con una moneda”, finaliza Vilches.