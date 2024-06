En medio del juicio en su contra por abuso sexual a su sobrina, José Alperovich se presentó a declarar y aseguró que es algo “armado”. “Mi idea es dar la cara y que se pueda esclarecer todo. Y que cuando yo termine todos puedan tener una idea de que yo no abusé de ella”, señaló.

Sobre el delito del que se lo acusa, el exgobernador de Tucumán afirmó que “es una mentira”: “Soy un hombre de casi 70 años. Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo, pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios ‘Alperovich violador’, y la verdad es que me cambió la vida”.

En ese sentido, le dijo al juez Alejo Ramos Padilla: “Soy un hombre muerto en vida, tengo a mi familia que está destruida, pero confío y vengo a dar la cara. Vengo a que se saquen todas las dudas, y mi mayor deseo es que, al final de esto, se sepa la verdad”.

El juicio contra José Alperovich por abuso sexual a su sobrina

Al tres veces mandatario tucumano se lo acusa por tres presuntos casos de abuso sexual contra F.L., quien tenía entonces 29 años. Dos de estos casos fueron caratulados en grado de tentativa.

A su vez, José Alperovich está imputado por seis hechos de violencia sexual agravada por acceso carnal. Según los denunciantes, estos delitos habrían ocurrido entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, además de un departamento en el barrio porteño de Puerto Madero que sería propiedad del gobernador.

De acuerdo a las denuncias, esto tuvo lugar mientras su sobrina trabajaba como su asistente personal durante la campaña electoral de 2018-2019 para su regreso a la gobernación.