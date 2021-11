Juicio por el caso Mura: declararon al menos 20 testigos y el tribunal pasó el debate a un cuarto intermedio para el martes 16

A una semana de comenzado el juicio contra Diego Espejo, acusado de acribillar a tiros a su pareja, el policía Oscar Mura, pasaron por el debate oral y público 20 testigos aproximadamente, según informaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE. El tribunal pasó a un cuarto intermedio el juicio para el martes 16 a las 7.30.

El miércoles pasaron los últimos cuatro testigos. Todos presentados de parte por la defensa de Espejo, integrada por Gustavo de la Fuente y Juan Manuel Vargas, que trata de demostrar que el imputado asesinó bajo emoción violenta, con el argumento de que Mura era una persona conflictiva y sometedora. Habló una hermana del imputado Diego Espejo, dos amigos y una persona que tuvo una relación de amistad con la víctima Oscar Mura.

Foto DIARIO HUARPE.

La hermana de Espejo admitió ante el Tribunal, integrado por los jueces Federico Rodríguez, Gema Guerrero y Ana Lía Larrea, que Espejo y Mura tenían una relación de pareja, aunque no conocía mucho a su cuñado. También expresó que no sabía cómo se llevaban o cómo era la relación, es decir, no dio precisiones si el vínculo de pareja entre ambos era conflictivo.

Lo contrario a lo manifestado por los amigos de Espejo. Si bien refirieron que nunca vieron alguna acción violenta de parte de Mura, si dijeron que el acusado les contó alguna vez lo que sufría a manos del efectivo. En paralelo destacaron que el detenido por homicidio agravado es una persona muy buena, amable y tranquila.

Figueroa mantuvo una amistad con Mura que terminó mal, pero fiscalía y la abogada de la familia de la víctima no creyeron en su declaración. Foto DIARIO HUARPE.

Pero, la pericia psicológica complica al sospechoso Espejo. El informe realizado por un equipo de psicólogos concluyó que la pareja del policía asesinado es una persona impulsiva y que no reconoce límites.

Un joven de apellido Figueroa habló ante el tribunal de su relación de amistad con el oficial fallecido Mura, que terminó mal. El testigo de parte de Espejo contó que la víctima era una persona muy demandante, que le exigía estar 20 horas con él, actitudes similares que dio a conocer Espejo en su defensa cuando fue detenido por el asesinato. Después cerró que la relación terminó porque el uniformado le pidió que pusiera a nombre de él un auto que se iba a comprar Figueroa.

Una amiga de Espejo. Foto DIARIO HUARPE.

El fiscal Francisco Micheltorena y la abogada querellante Romina Solera no creyeron mucho en su versión, al igual que lo relatado por todos los otros testigos de parte de Espejo. En un momento Figueroa dijo que ayudaba a estudiar a Mura y Solera le preguntó si sabía que el policía estudiaba con lentes o sin lentes, a lo cual el testigo no supo responder.

Entre el lunes y el martes declararon otros testigos. Entre ellos la expareja y otro hermano de Espejo, y la hermana de la víctima. La expareja y el hermano del acusado si dieron más detalles sobre las supuestas agresiones que Espejo sufría y expresaron que el detenido les reveló que era golpeado. Por su parte, la hermana de Mura habló de que salió un par de veces con su hermano y con Diego, y acusó a este de ser una persona muy celosa e insegura porque una vez, en una noche en un bar, vio cómo el juzgado le revisó el celular al policía cuando este se fue al baño.

Guerrero, Rodríguez y Larrea, los jueces del juicio. Foto DIARIO HUARPE.

Terminada las declaraciones de testigos, el tribunal presidido por Rodríguez pasó a un cuarto intermedio el debate para el martes 16 de noviembre a la misma hora de inicio de audiencia, 7.30.

El jueves y viernes se tomaron un tiempo el fiscal, los defensores y la querellante para acordar que prueba documental se va a leer. Dentro de ella se encuentra la pericia de balística y el informe de la inspección ocular.

Foto DIARIO HUARPE.

El lunes 15 no hay audiencia por el Día del Trabajador Judicial, dijeron fuentes judiciales. La celebración cae el 16, pero se adelanta un día.