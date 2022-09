Julieta Díaz confirmó su separación de Tute: “Es un momento difícil”

Aunque no suele hablar de su vida privada, la actriz contó que terminó la relación con el dibujante Tute Loiseau. “Uno se encuentra y se desencuentra”, dijo.

Julieta Díaz habló con Catalina Dlugi sobre cómo está viviendo esta cuarentena. Primero, tuvo que explicar -una vez más- que no era ella la persona a la que acusaron de sacar a pasear al perro con una niña. “Hay un video y con el barbijo no se nota, pero no soy yo. No tengo perro y mi hija es muy grande para llevarla así“, dijo refiriéndose a Helena (5).

Sin embargo, y a pesar de no ser la victima de escrache, la actriz se solidarizó con esa persona. “Yo también fui a comprar con mi hija. Estoy separada. Salgo dos veces por semana y no la puedo dejar sola“, explicó. Enseguida aclaró que seguramente en el supermercado la autorizan a entrar con la niña porque la conocen desde hace años.

“Si uno puede evitarlo, es mejor“, aseguró Díaz, consciente de que tiene sentido respetar el aislamiento social obligatorio. Contó que Helena pasa una semana con ella y otra con su padre, juntos llegaron a ese acuerdo a fin de que minimizar las salidas. “Estamos todos tratando de respetar la cuarentena“, enfatizó para reforzar la idea de que es importante ser más comprensivos y empáticos con los demás.

La actriz reconoció que se siente privilegiada: no sólo por vivir en un departamento amplio, luminoso y con mucho aire, sino también por todo lo bueno en su vida. “Me reencontré con la maternidad. En general tengo muchísima ayuda en casa: alguien que se ocupa de las cosas de la casa y una persona que cuida a Helena por las tardes“, aseguró. Y luego agregó que fue un desafío permanecer 10 días seguidos encerrada con su hija. “(la cuarentena) Nos obligó a estar juntas y redescubrir un montón de cosas. Fue difícil pero a la vez muy hermoso“.

Julieta Díaz confirmó su ruptura con el dibujante Tute.

Finalmente, y luego de hablar de proyectos laborales que quedaron en suspenso, habló de su separación: “Nos separamos. Está todo bien. Es una buena persona. A veces las relaciones son así. Uno se encuentra y se desencuentra“. La actriz estaba en una relación con Tute, dibujante. Y aunque le duele la ruptura, cree que es tiempo de estar sola. “No tengo ganas de enamorarme. Estoy en un momento que es difícil“, aseguró. “Está bueno poder estar sola y encontrarme conmigo misma. Hace bastante tiempo que no estoy sola un tiempo“, reflexionó antes de despedirse de la conductora.