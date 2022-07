El desfile patrio ofrece variedad de historias de sanjuaninos que deciden, un día, sábado y feriado, celebrar la independencia de su patria. Sin embargo, pocas historias son como la de Julio Apes, quien tiene 72 años y cuenta que su papá fue uno de los fundadores del departamento. La prueba está en la misma plaza departamental de 25 de Mayo, donde se encuentra una placa conmemorativa hacia su obra. Pero Julio no es interesante solo por la obra de su padre: él mismo es escritor, artista y docente retirado que dejó de lado su calidad de vida solo para educar.

Alí Musa Apes fue el fundador del Cine Teatro Santa Rosa y, según la placa que se eleva en la plaza, “hizo un aporte a la cultura del departamento de 25 de Mayo brindando aspectos de la cultura universal/local”. Para Julio Apes, su hijo, es un orgullo que se le reconozca tanta labor y, de hecho, es de las primeras historias que contó a DIARIO HUARPE.

Julio y sus creaciones. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Mi padre fue uno de los fundadores del departamento. Tanto es así que tenemos un monolito en la plaza, honrándolo a él como ciudadano ilustre, por el hecho de haber creado el cine, que hoy es centro cultural”, comentó.

Este hombre, que estuvo presente en el desfile del Día de la Independencia, dispuso una mesita en la puerta de su hogar y mostró sus creaciones, ya que es artista. Julio contó que maneja técnicas como decoupage y mosaiquismo. Se sentó, junto con su mate y su escarapela, a esperar a que llegaran clientes.

La placa que conmemora a Alí Musa. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Julio no se quedó en eso, sino que también escribe historias veinticinqueñas. De hecho, tiene tres libros escritos que no se anima a publicar. “Tengo libros sobre la idiosincrasia de los habitantes de 25 de Mayo, en los que cuento intimidades y cuestiones culturales. No los publico por cuestiones económicas”, explicó.

El hombre de 72 años empezó con el arte y la escritura después de que su carrera docente quedara truncada por un accidente de tránsito. Apes era director de dos escuelas del departamento y, diariamente, se trasladaba para llegar a tiempo a cada ocurrencia de cada establecimiento.

El Museo Teatro Santa Rosa, fundado por Alí Musa Apes. Foto: Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“De las dos escuelas me separaban 5 kilómetros, pero por querer llegar rápido y por las exigencias horarias, me di vuelta en un puente. Estuve internado muchos días, me operaron de la cadera y esa operación quedó mal”, sostuvo Julio.

Hoy en día, dice que esa operación mal ejecutada le trae consecuencias. Fue a través del arte que pudo canalizar ese sufrimiento.

Ese arte al que tanto apostó su papá Alí Musa, quien creó un museo que hoy funciona como un centro cultural. Dos hombres ilustres de dos generaciones diferentes que, ayer y hoy, contribuyen a la cultura de 25 de Mayo. Julio lo hace desde otro lado y presenció el desfile de todo los sanjuaninos, ofreciendo su arte y sus historias.