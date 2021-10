Juntaderas y drogas, el testimonio de los vecinos sobre las situaciones que se vivían en la casa de Gabriela Núñez

A medida que se realizan las audiencias y se presentan las pruebas que determinarán la culpabilidad Gabriela Núñez de 28 años, acusada de matar a su expareja Gonzalo Martínez de 25 años de un ladrillazo, siguen apareciendo y trascendiendo más testimonios las “situaciones” que se vivían en la casa donde Núñez habitaba con sus cuatro hijos.

Según fuentes judiciales y según pudo averiguar DIARIO HUARPE gracias a fuentes allegadas, vecinos aseguraron que en la casa de Núñez se vivían escenarios “irregulares”. Desde fiestas que con gran cantidad de personas y hasta peleas a pedradas que obligaban a los habitantes del Lote Hogar Nº12 en Pocito a protegerse y que involucraban a “grupos” de otros barrios.

“Todos los vecinos habíamos quedado en denunciarla porque no se puede vivir, tenemos que poner cartones en las ventanas por las piedras que tiran. La casa de ella es un aguantadero”, se leyó en su momento en la Sala 4 del Sistema Acusatorio Penal el día de la audiencia de formalización. Estos mismos vecinos, en los informes judiciales, señalaron que dichas reuniones y peleas involucraban drogas y alcohol. “Ahí se armaban juntaderas y fiestas y había un olor a porro que no se aguantaba”, leyó el fiscal Francisco Micheltorena otro testimonio anónimo de un vecino de Núñez.

Con las audiencias en curso, y mientras Gabriela Núñez cumple prisión preventiva, las pruebas recolectadas en la escena del crimen ocurrido durante la mañana del sábado 2 de octubre y estos testimonios (junto a otras pericias) serán clave para que el juez defina la pena tras los alegatos. Por su parte, la querella y Unidad Fiscal de Delitos Especiales adelantaron en la audiencia de formalización contra Núñez que pedirán la pena máxima: prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y alevosía.

Por su parte, la defensa de Núñez a cargo de la licenciada Filomena Noriega, alegó en su momento que la mujer actuó en estado de emoción violenta y pidió la prisión domiciliaria mientras se desarrolla el juicio puesto que la acusada se encuentra amamantando. Pero el juez de garantías Jorge Abelín Cottonaro rechazó el pedido y ahora Núñez aguarda en el Servicio Penitenciario.

Gabriela Núñez tomó la palabra durante su audiencia de formalización y apuntó contra Martínez, padre de tres de sus hijos y a quien mató arrojándole un ladrillo.

“Me amenazaba con mi hija. Que le iba a pegar a mi hija. Era violento, no era un papá responsable. Mis hijos no le importaban. Me decía que la iba a matar o que iba a abusar de ella. Es mi hija”, dijo en su momento Núñez entre lágrimas.

Según reconstruyó la acusada en su relato, Martínez llegó a su casa durante la noche de ese sábado mientras festejaban el cumpleaños de uno de sus hijos. Al encontrarse con su nueva pareja, Marcelo Roca, este entabló una discusión que terminó con Roca herido de un botellazo en una de sus piernas y que lo envió al hospital.

“Esa botella podría haberle pegado mi nene de un año y cuatro meses que estaba cerca. No le importó. Después de que hizo eso se fue a acostar a la cama y le dije lo que había hecho pero me dijo ‘¿querés que te haga c… también?”, alegó la mujer de 28 años. Horas después, alrededor de las 8 y cuando Martínez se disponía a retirase, Núñez le habría lanzado el ladrillo que impactó en la base del cráneo de Martínez y que lo mató.

Por otra parte, los hermanos de Martínez negaron todo lo que Núñez dijo y argumentaron que todo era al revés. “Ahora va intentar ensuciar a mi hermano que no tiene como defenderse. Ella lo mató. Él fue siempre el perseguido, el hostigado y el golpeado en esta relación”, cerró uno de sus hermanos en un pedido de justicia.