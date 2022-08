Juntos por el Cambio presentó un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. El pedido se inició por sus dichos contra Diego Luciani, quien pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández, y la comparación con el fiscal Alberto Nisman.

Mario Negri, titular del bloque de la Unión Cívica Radical, aseguró que la declaraciones del Presidente son “propias de un código mafioso”. También denunció que el kirchnerismo “trasladó la violencia a las calles” en referencia a las diferentes manifestaciones que se dieron a favor y en contra de la vicepresidenta.

Publicidad

Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO, reconoció que desde la oposición entienden “la responsabilidad que implica el pedido de un juicio político”. Además, aclaró: “Creemos que el Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente”.

“No puede indultar a la Vicepresidenta porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad”, dijo Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Por su parte, Margarita Stolbizer dijo que Luciani “cumple con su papel y su rol” en la causa de Vialidad.

Por último, Ricardo López Murphy comentó: “Ayer se pasaron todos los límites tolerables. No solo se ha querido violar el debido proceso, se ha traslucido una sutil amenaza y se ha convocado a la violencia para resolver lo que no pueden afrontar en sede judicial”.

Los dichos

El presidente Alberto Fernández dio una entrevista en el canal TN. Allí fue consultado sobre la decisión que había tomado la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad.

Publicidad

Fernández respondió: “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”, respondió.

Cómo avanza

El Frente de Todos tiene 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político. Es decir que la oposición no cuenta con los votos necesarios para avanzar con un dictamen de mayoría. Además, en caso de lograrlo, luego se necesitarían dos tercios de los votos en el recinto para poder destituirlo.

Cabe mencionar que desde la Comisión de Juicio Político dijeron que ”el juicio político no va a prosperar”.