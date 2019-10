Juntos por el Cambio se posicionó primero en las elecciones generales en San Luis

San Luis Unido, integrante de Juntos por el Cambio en San Luis, logró dar vuelta la elección en la provincia y se alzó con el triunfo en los comicios para presidente, vicepresidente y diputados nacionales, en una compulsa considerada "histórica" por los ganadores.



Los sanluiseños eligieron en la categoría de presidente y vice a la fórmula Macri-Pichetto por el 45,01 % de los votos, sobre el 41,67 % del Frente de Todos que postulaba la fórmula Fernández-Fernández, en el 98,40 % de mesas escrutadas.



En la categoría a diputados nacionales, se impusieron con el 46,61 % de los votos sobre el 43,91 % del Frente de Todos en un total de 97,70 % de mesas escrutadas, desbancando a los candidatos oficialistas del Justicialismo sanluiseño, Carlos Ponce y Ayelen Mazzina, que liderados por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, ya no contará con los cinco escaños en la Cámara baja nacional.



Alejandro Cacace, el diputado nacional electo de San Luis Unido, ratificó el triunfo en la provincia y afirmó que aquí "si se puede y se dio vuelta", en dependencias de la Unión Cívica Radical, partido al que pertenece y funcionó como bunker de la fuerza en la elección de hoy.



El legislador provincial aseguró que "llegaron los resultados y nos encontramos que logramos mucho más", porque con los números generales "le hemos ganado al Frente de Todos, al Justicialismo y al Kichnerismo en toda la provincia", subrayó y calificó de "histórico" el triunfo en San Luis.



Sorpresivamente, el gobernador, Rodríguez Saá, no brindó declaraciones a la prensa ni se dirigió a los afiliados de su partido, que quedaron esperando en la sede del PJ local, un discurso que no llegó.



En su lugar, hablaron los candidatos derrotados que justificaron el resultado acusando a "sectores que no los apoyaron", en referencia a los departamentos Pedernera y Juan Martín de Pueyrredón, los más populosos de la provincia.



San Luis Unido, el ganador de las elecciones generales de 2019 en San Luis, está conformado por Avanzar, liderado por el senador Nacional, Claudio Poggi, la Unión Cívica Radical, presidida por Hugo "Pipo" Rossi; Libres del Sur, liderado por Joaquín Mansilla y el PRO, presidido por Carlos "Charly" Pereyra.



Atrás en los guarismos para diputados nacionales quedaron el GEN con 6,46 %; y el frente de izquierda y de los Trabajadores con el 3,02 %.



Observadores políticos afirmaron a Télam, que la derrota en San Luis fue producto de la división de los hermanos Rodríguez Saá, que los llevó separados a disputar la gobernación de la Provincia.



Por esa pelea, la elección general de hoy, cosechó una tardía adhesión por parte del actual senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá, que si bien ratificó su apoyo a la formula Fernandez-Fernandez a la Presidencia, se negó a apoyar a los candidatos a diputados nacionales, que responden al liderazgo de su hermano, el actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá.