Justicia consideró que Flavia Saganías orquestó falsa denuncia de abuso para perjudicar a su ex pare

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje (Córdoba) dio a conocer hoy los fundamentos de condena a 23 años de prisión a Flavia Saganías (42), al considerar que la mujer “orquestó la denuncia del supuesto abuso sexual” a su hija por parte de su pareja, Gabriel Fernández, y que luego instigó a través de las redes sociales para hacer “justicia por mano propia”.



Los jueces, al valorar los elementos de pruebas para la sentencia condenatoria, sostuvieron que Flavia, “por serias desavenencias con su ex pareja, orquestó la denuncia del supuesto abuso sexual sufrido por su hija con la única finalidad de perjudicarlo y lograr que quede preso”.



El 27 de noviembre, en un juicio con jurados populares, los camaristas condenaron a 23 años de prisión a Flavia por los delitos de "homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa en concurso ideal, con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real".



La condena alcanzó también, en calidad de coautores, a Mónica Graciela Bonifacio (61) y a Enrique Saganías (40), mamá y hermano de Flavia.



El hecho se remonta a mediados de agosto de 2017, en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte, cuando Flavia denuncia en la justicia que su ex pareja abuso sexualmente de su hija de 7 años, sin embargo fue desestimada por ausencia de pruebas.



A partir de entonces y al no haber logrado el objetivo de perjudicial a su ex pareja, la mujer “planificó hacer justicia por mano propia y los instigó a sus familiares” y para ello realizó denuncias por redes sociales “acusándolo falsamente, incluso dando su nombre y dirección”, que terminó en un linchamiento de Fernández, con la vivienda incendiada, ultrajado, con heridas graves y traumatismos múltiples.



El hombre estuvo varias semanas internado y que le quedaron secuelas serias de ese ataque que, según el fallo,“quedó acreditado que se trató de un típico caso de justicia por mano propia, donde un grupo de personas se arrogó atribuciones que son monopolio de la sociedad organizada y pretendieron cometer uno de los crímenes más graves y aberrantes”.



Mientras tanto algunas organizaciones sociales realizan movilizaciones públicas respaldan a Flavia, madre de cinco hijos, y piden que sea reabierta la causa para que se investigue a fondo la denuncia sobre el abuso sexual que había promovido en contra de su pareja, y que la condenada no tuvo nada que ver con las acciones de violencia que se juzgaron.