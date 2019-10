Juvenil Dominici se clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras actuación en Stuttgart

La juvenil argentina Martina Dominici obtuvo hoy el pasaje a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de cumplir una meritoria actuación en la modalidad all around del Mundial de Gimnasia Artística que empezó a disputarse en Stuttgart, Alemania. La joven gimnasta bonaerense, de 17 años, completó la rutina con 52,432 puntos, para situarse en la 31ra. Posición, a apenas 0,367 de la final. De este modo, la oriunda de Vicente López, clasificada recientemente en la sexta posición en suelo en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019, alcanzó el pasaporte para la cita olímpica asiática, prevista para el año entrante. En la misma competencia, la platense Abigail Magistrati se ubicó 36ta con 52,032; mientras que Agustina Pisos, representante del club Vélez Sarsfield, se clasificó en la colocación 62, con 49,765. La marplatense Ayelén Tarabini, quien no participó en Lima 2019 por no estar completamente recuperada de una lesión, ingresará mañana a escena. Las finales de la rama femenina se disputarán el martes venidero.