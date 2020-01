Kalos: renegociación de deuda debe ser en "términos frontales" sin dilatar resolución en el tiempo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El economista en jefe de la consultora Elypsis, Martín Kalos, afirmó que la principal prioridad del gobierno es "atender la crisis" y que la renegociación de la deuda requiere que sea en "términos frontales" sin dilatar su resolución en el tiempo.



Kalos, en un reportaje con la agencia Télam, habló sobre el primer mes de gestión del presidente Alberto Fernández, los desafíos que implican la reestructuración de deuda y la estrategia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de prorrogar el vencimiento del pago de amortización del bono BP21.



Sobre en primer mes de gestión de la actual administración, Kalos dijo que las primeras decisiones tomadas por Alberto Fernández fueron para "atender la urgencia de la crisis".



"En el cambio de enfoque de la política económica, hay cierta coherencia que antes faltaba. Se está buscando ganar tiempo mientras se inicia la renegociación de la deuda. Eso llevó a un paquete de medidas que apuntaron a generar ingresos, con el objetivo de generar un ahorro para el Estado, dar un mensaje de cara a la negociación con acreedores privados y frenar la caída del PBI y del consumo a través de una redistribución hacia los sectores más vulnerables", señaló.



Kalos es economista jefe de Elypsis, la consultora que lidera Eduardo Levy Yetati, cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas (UBA) y fue profesor de grado y posgrado en diversas universidades locales.



Autodefinido como un "fanático" de Platense en lo que respecta a su pasión por el fútbol, se especializa en análisis macroeconómico y sectorial, y con anterioridad asesoró al sector público nacional, provincial y municipal a nivel ejecutivo y legislativo en temas económicos, fiscales y prospectivos sectoriales.



Kalos indicó que el plan económico del Gobierno nacional recién está en estado embrionario: "está en desarrollo porque la prioridad es atender a la crisis".



En este sentido, señaló que para tener un plan económico de mediano y largo plazo, "primero hay que estabilizar y a partir de ahí el Gobierno pensará qué políticas puede y quiere aplicar".



"La salida de la crisis requiere una serie de pasos que deben darse en este orden: en primer lugar hay que renegociar la deuda en términos que sean sostenibles en el mediano y largo plazo, y que haya capacidad de pago año a año. De esta manera, tendremos una previsibilidad de los flujos de ingresos y egresos de divisas y podremos tener previsibilidad de negocios", indicó el especialista.



En lo que respecta al tema deuda, el economista Elypsis pronosticó que será una negociación dura y rápida, ya que "al no poder dilatarlo en el tiempo obliga a la negociación se dé en términos más frontales".



Para Kalos, hay muchos resultados que pueden ser factibles. "Modelizamos distintos escenarios de salida de esta negociación y hay varios que son compatibles con crecimiento y superávit creciente. Hay distintos escenarios que dejan una negociación exitosa, es decir, que le sirva a los acreedores y al Estado argentino".



El economista aseguró que a la hora de renegociar la deuda se debe apuntar a que el ratio de deuda sobre PBI tienda a estabilizarse, dado que en caso contrario "va a volver a surgir la idea de que es insostenible en el tiempo".



Resaltó la importancia de que los pagos año a año que quedan delimitados "sean algo que Argentina pueda conseguir para que no haya un año como este, donde se junten un montón de pagos que no pueden cumplirse y así conseguir previsibilidad".



Sobre la administración de Mauricio Macri y su política contra la inflación, Kalos dijo que cometieron un error de diagnóstico al creer que es un fenómeno que se ataca desde la emisión monetaria.



"Creyeron que el BCRA, al tener una política monetaria contractiva, iba a reducir la inflación y esto no pasó. La inflación se disparó por la devaluación y, las tarifas de los servicios públicos. Los salarios, por ejemplo, en los años de Macri perdieron, con lo cual no empujaron a la suba de la inflación", argumentó.



Al tratar de explicar cómo resolver esta problemática, el especialista dijo que la solución tiene que apuntar a mejorar la estructura productiva.



"Argentina no genera nichos exportadores desde hace décadas. Eso genera un cuello de botella a la hora de conseguir financiamiento para la propia producción nacional y en definitiva dólares que se necesitan para insumos. Se necesitan soluciones integrales y no resolver los problemas por parte", concluyó Kalos.