Kanye West lanza un disco con canciones religiosas para Navidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El artista estadounidense Kanye West lanzó para Navidad "Jesus is born", un disco en el que se pone al frente de un coro gospel que entona unas 19 canciones de tono religioso.



Se trata de una nueva entrega de West en esta tónica, luego de la edición en octubre pasado de un disco titulado "Jesus is king" y del estreno el último 8 de diciembre de la ópera "María", que relata la historia de la Navidad.



"Jesus is born" esta acreditado al Sunday Service Choir, el coro de la iglesia a la que asiste el artista, quien figura como productor ejecutivo.



El perfil religioso del esposo de la mediática Kim Kardashian tomó fuerza este año, luego de que en 2018 protagonizara varias polémicas al apoyar al presidente estadounidense Donald Trump y de manifestar que la esclavitud era "una elección".



Kayne West presentará el próximo 25 de enero, en la ciudad brasileña de San Pablo, su ópera "Nebuchadnezzar", inspirada en el emperador de Babilonia Nabucodonosor II.