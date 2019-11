Kapoor e sua arte de alto impacto sensorial desafiam a percepção na Fundação Proa

"Surge", a exposição dedicada ao artista Anish Kapoor que até março poderá ser vista na Fundação Proa, reúne várias peças de alto impacto, criadas pelo escultor indo-britânico de 1992 até o presente, um dos mais influentes da cena contemporânea, sobre a proposta de habitar a imprevisibilidade a partir de vários efeitos sensoriais.







O termo “surge” tem vários significados, explicou o curador Marcello Dantas, responsável desta obra, que vem para a Argentina depois de passar pelo Chile, “enquanto em inglês se refere a uma onda repentina muito maior que o normal e com um curto circuito, em espanhol significa surgimento, aparecimento, ao tempo que é o radical da palavra insurgente: aquele que é elevado contra a ordem estabelecida”.







Nascido em 1954, com pai da Índia e mãe judia, Kapoor se criou junto com seus irmãos "como refugiado" em Prune, cidade próxima a Bombaim, onde emigrou sua família escapando do antissemitismo em Bagdá. Nos anos 70 se mudou para Londres para estudar arte no Hornsey College of Art e no Chelsea School of Art Design, e no começo dos anos 80 já era uma das grandes promessas da vanguarda contemporânea.







Em palavras de Dantas, "baseada na convicção de que a arte tem o poder de mobilizar o sentimento das pessoas e sobre o desafio de conseguir um impacto de consciência" a exposição poderá ser visitada no edifício de Avenida Pedro de Mendoza 1929, no bairro de La Boca, cidade de Buenos Aires, até março.