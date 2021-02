Karim ya se encuentra en San Juan continuando con sus entrenamientos

Karim Adarvez sigue dando de qué hablar. El deportista sanjuanino, estuvo participando dos semanas de un campo de entrenamiento en el CENARD en concentración junto con el equipo de la Selección Argentina de Judo.

“Estoy muy feliz de poder haber sido convocado por el cuerpo técnico nacional para las próximas competencias internacionales, teniendo en cuenta que todavía estamos en ciclo olímpico con posibilidades de sumar puntos y seguir ascendiendo a los primeros puestos del ranking mundial”.

Al deportista se le viene unos meses con muchas actividades, ya que se aproxima una gira panamericana en el mes de mayo, pero previo a eso deberá afrontar el campeonato panamericano y el campeonato sudamericano que se desarrollará en la provincia de Córdoba.

“El realizarse en nuestro país me pone muy contento ya que estaré cerca de mi provincia y eso me hace sentir como local, si bien aún no está confirmada mi participación, estoy con muy buenas sensaciones y con una actitud predispuesta sabiendo que vengo trabajando muy duro en estos meses de pandemia”, dijo.

Karim, hace tres días pisó suelo sanjuanino y continúa entrenándose duro sin parar, teniendo en su mente todo lo bueno que se viene en el ámbito de competencia, sus entrenamientos acá en San Juan se encuentra supervisado por su entrenador personal Pablo Nale, además sigue en contacto con su entrenador Claudio Repetto técnico de Boca Juniors, club que representa y Tigran Karhanyan entrenador del seleccionado nacional.

Para el mes de marzo tendrá nuevamente un campo nacional de entrenamiento para afinar detalles de las competencias internacionales que se aproximan.