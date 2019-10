Katopodis cuestionó a Macri por sus críticas a Kicillof durante el debate

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, elogió hoy el desempeño del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez, en el debate presidencial realizado anoche al afirmar que explicó sus propuestas "con ideas y mostrando un futuro prometedor" y cuestionó al Presidente Mauricio Macri por sus críticas a Axel Kicillof. El jefe comunal- un dirigente allegado a Fernández- realizo un balance del debate presidencial en una nota que brindó a FM Futurock, donde también criticó al presidente Mauricio Macri al sostener que "no estuvo a la altura del debate de ayer. Me cuesta entender cuál fue su estrategia". "Macri demostró que no tiene límites cuando dijo que Axel Kicillof fomenta el narcotráfico. Tenemos que parar la pelota", agregó. Sobre la performance de Alberto Fernandez en el debate realizado ayer en la Universidad del Litoral de Santa Fe, el jefe comunal afirmó: "Todos salimos muy entusiasmados con el debate que hizo Alberto, se mostró con propuestas, con ideas y mostrando un futuro prometedor". "Alberto mantuvo la iniciativa y demostró que Macri prometió políticas hace cuatro años que claramente no cumplió porque mintió", al referirse al debate presidencial previo al balotaje realizado en 2015. En ese sentido agregó que al candidato del Frente de Todos lo vio "muy firme en sus propuestas sobre el aborto, Venezuela y la creación del Ministerio de la Mujer. Se plantó claramente mostrando cuál es el camino".